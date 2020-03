Ozbiljno se razmišlja o odgodi Olimpijskih igara na 2 godine!

I dalje ne vjerujem da bi Olimpijske igre 2020 u Tokiju mogle biti otkazane, ali odgoda na, na primjer, dvije godine... Da, to bi se moglo dogoditi! Rekao je to važan i visoko pozicionirani čovjek sa ogromnom ingerencijom kad su Igre u pitanju: Haruyuki Takahashi, član organizacijskog odbora OI Tokio 2020.

Čelnici Međunarodnog olimpijskog odbora i svih 25 članova Organizacijskog odbora u Tokiju dosad su dosta ljuto odgovarali na bilo kakvu poveznicu Igara, koronavirusa i odgode. Takahashi je prvi koji je ozbiljno otvorio tu mogućnost.

I to ne na kavi s prijateljima pa je neki tabloid to doznao iz četvrte ruke nego 'on the record', u diktafon za Wall Street Journal.

- Ako se u narednih 20 dana ne dogodi neka velika promjena nabolje onda ćemo od travnja jednostavno morati ozbiljno početi razgovarati o odgodi. Ne otkazivanju, ali o odgodi da. Za 2022. godinu - kaže Takahashi.

- Ako bi posve otkazali OI onda bi Olimpijski odbor bio u golemom problemu. Npr. samo za TV prava prijenosa Igara u Americi u pitanju je ogroman novac. Zbog toga, jednostavno samo zbog novca, održavanje OI bez gledatelja zapravo uopće i nije opcija - rekao je Takahashi.

Novac, sve se vrti oko novca!

Lova vrti sport, najveća se okreće u Americi pa ne igra ni mogućnost odgode za nakon srpnja i kolovoza, ali još uvijek u 2020. Time bi se napravila konkurencija prijenosima NFL-a, a kako američki NBC ima prava i na NFL i na Olimpijske igre... Ništa se neće dogovoriti bez da i oni daju svoju dozvolu.

S druge strane, jaki igrači su i Englezi, a ako bi se dogodila odgoda OI za 2022. onda bi to kolidiralo sa njihovim Igrama Commonwealtha u Birminghamu. I tu su milijarde u pitanju. TV prava, reklame, sponzori... N-o-v-a-c.

Član MOO-a Dick Pound dodao je kako će, ako se koronavirus u Japanu ne riješi do svibnja, to zapravo biti 'isto kao kad su u prošlosti Olimpijskim igrama znali prijetiti veliki ratovi među narodima'.