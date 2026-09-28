Oženio se najpoznatiji hrvatski nogometni sudac. Bajraktar mu je bio kolega, bio i Bruno Marić

Ivan Bebek (49), najpoznatiji hrvatski nogometni sudac i VAR sudac na proteklom Svjetskom prvenstvu, ovog se vikenda u Ljubuškom, u zapadnoj Hercegovini, vjenčao sa svojom izabranicom Anom.

Foto: Instagram

Barjaktar mu je bio kolega Fran Jović, koji posljednjih godina također radi kao VAR sudac u HNL-u. Među uzvanicima su bili i brojni Bebekovi bivši i sadašnji kolege: Bruno Marić, Bojan Zobenica, Jakov Titlić, Igor Pajač i Dario Bel, kao i trener Sarajeva Zoran Zekić.

Foto: Društvene mreže

Bebek je kao glavni sudac vodio 318 utakmica HNL-a, među kojima i 25 derbija Dinama i Hajduka. Sudio je i 13 utakmica Lige prvaka te 52 dvoboja Europske lige, a bio je prvi Hrvat u Uefinoj elitnoj skupini sudaca. Sa suđenjem na terenu završio je 2023. godine, no otad je nastavio raditi kao VAR sudac.