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SVADBA U HERCEGOVINI

Oženio se najpoznatiji hrvatski nogometni sudac. Bajraktar mu je bio kolega, bio i Bruno Marić

Piše 24sata,
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Oženio se najpoznatiji hrvatski nogometni sudac. Bajraktar mu je bio kolega, bio i Bruno Marić
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Foto: Instagram
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Među uzvanicima su bili i brojni Bebekovi bivši i sadašnji kolege: Bruno Marić, Bojan Zobenica, Jakov Titlić, Igor Pajač i Dario Bel, kao i trener Sarajeva Zoran Zekić

Admiral

Ivan Bebek (49), najpoznatiji hrvatski nogometni sudac i VAR sudac na proteklom Svjetskom prvenstvu, ovog se vikenda u Ljubuškom, u zapadnoj Hercegovini, vjenčao sa svojom izabranicom Anom.

Foto: Instagram

Barjaktar mu je bio kolega Fran Jović, koji posljednjih godina također radi kao VAR sudac u HNL-u. Među uzvanicima su bili i brojni Bebekovi bivši i sadašnji kolege: Bruno Marić, Bojan Zobenica, Jakov Titlić, Igor Pajač i Dario Bel, kao i trener Sarajeva Zoran Zekić.

Foto: Društvene mreže

Bebek je kao glavni sudac vodio 318 utakmica HNL-a, među kojima i 25 derbija Dinama i Hajduka. Sudio je i 13 utakmica Lige prvaka te 52 dvoboja Europske lige, a bio je prvi Hrvat u Uefinoj elitnoj skupini sudaca. Sa suđenjem na terenu završio je 2023. godine, no otad je nastavio raditi kao VAR sudac.

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Komentari 2
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