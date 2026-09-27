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Oženio se najpoznatiji hrvatski nogometni sudac u Ljubuškom. Barjaktar je bio kolega iz HNL-a

Piše 24sata,
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Oženio se najpoznatiji hrvatski nogometni sudac u Ljubuškom. Barjaktar je bio kolega iz HNL-a
Foto: Društvene mreže
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Ivan Bebek se oženio u Ljubuškom, a na svadbi su bili brojni suci i Zoran Zekić!

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VAR sudac s protekloga Svjetskoga nogometnog prvenstva, najpoznatiji hrvatski čovjek sa zviždaljkom Ivan Bebek (49) ovaj je vikend oženio izabranicu Anu u Ljubuškom u zapadnoj Hercegovini, piše novinar Duje Biuk s tportala.

Foto: Instagram

Barjaktar mu je bio kolega Fran Jović, koji u zadnje vrijeme također dijeli pravdu u HNL-u kao VAR sudac, a među gostima su bili i drugi bivši i sadašnji kolege Bruno Marić, Bojan Zobenica, Jakov Titlić, Igor Pajač, Dario Bel, kao i trener Sarajeva Zoran Zekić.

Foto: Društvene mreže

Bebek je tijekom karijere kao glavni sudac dijelio pravdu u 318 utakmica HNL-a, uključujući 25 derbija između Dinama i Hajduka, kao i 13 utakmica Lige prvaka i 52 dvoboja Europske lige. Prvi je Hrvat koji je ušao u Uefinu elitnu skupinu sudaca, a u mirovini je, što se karijere na terenu tiče, od 2023. Otad i dalje djeluje kao VAR sudac.

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