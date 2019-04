Özil izašao iz igre pa jaknom gađao trenera Unaija Emeryja

Da Mesut Özil ima mušice u glavi, konstatirali su mnogi treneri, no niti jednog od njih još nije gađao plastičnim bocama ili, primjerice, jaknama. Sve do utakmice protiv Evertona. Bio je to susret u kojem je Arsenal pobjedom namjeravao skočiti u vlak koji sljedeće sezone vodi u Ligu prvaka, pa samim tim i izuzetno napet.

Unai Emery cijeli je susret vodio dosta temperamentno, momčad nije mogla zabiti gol, pa je, 15 minuta prije kraja odlučio ubaciti još jednog krilnog napadača - Iwobija. Özil je napustio teren, sjeo na klupu za rezervne igrače, mirno sjedio, a onda izgubio živce. Nakon duela Mustafija i Calverta-Lewina sukobili su se menadžer Evertona Marco Silva i menadžer Arsenala Unai Emery.

I tu na scenu stupa Özil. Skinuo je jaknu i bacio u smjeru dva menadžera. Koga je točno gađao? Pojedini engleski mediji tvrde da je gađao trenera Evertona, drugi da je meta bio Emery. U svakom slučaju, pogodio je - Emeryja. E, sad, i za jedno i za drugo ima razloga. Özil je već dugo u sukobu s Emeryjem, nikako da nađu zajednički jezik i Englezi tvrde da je sukob Silve i Emeryja bio odličan okidač Nijemcu da nešto baci na Emeryja, a da ne ispadne kao da je baš njega gađao.

Drugi tvrde da je, pazite sad ovo, branio svog menadžera, pa je gađao Marca Silvu. U svakom slučaju, koga god da je gađao, bit će sigurno kažnjen. U boljem slučaju, ako je gađao Silvu, kaznom od nogometnog saveza. U lošijem, ako je gađao Emeryja, mogućim raskidom ugovora...

