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ROKO BRAJKOVIĆ

Ozlijedio se jedan od glavnih igrača Hajduka! Definitivno neće biti spreman za uzvrat...

Piše Tomislav Gabelić, Ivan Kužela,
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Ozlijedio se jedan od glavnih igrača Hajduka! Definitivno neće biti spreman za uzvrat...
Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Šok za Hajduk! Roko Brajković se ozlijedio na treningu i gotovo sigurno propušta uzvrat s Pafosom, a neslužbeno doznajemo kako je riječ o ozljedi koljena

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Roko Brajković ozlijedio se na nedjeljnom treningu Hajduka te je prema prvim informacijama otpao za uzvratni susret drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa. Točna težina ozljede još uvijek nije poznata, a više detalja trebalo bi biti poznato nakon dodatnih liječničkih pregleda. Neslužbeno saznajemo kako je riječ o ozljedi koljena.

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Riječ je o 21-godišnjem krilnom napadaču koji je ponikao u Hajdukovoj Akademiji "Luka Kaliterna", a u bijeli dres stigao je još kao osmogodišnjak. Prošao je sve mlađe uzraste splitskog kluba, a za prvu momčad debitirao je u travnju 2022. godine protiv Hrvatskog dragovoljca. Prvi pogodak za seniorsku momčad postigao je godinu dana kasnije u pobjedi protiv Šibenika.

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Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Brajković je posljednjih sezona tražio kontinuitet u seniorskom nogometu, a iskustvo je skupljao i na posudbi u Solinu. Nakon povratka na Poljud ponovno se nametnuo u konkurenciji za momčad, a Hajduk mu je krajem 2025. godine produžio ugovor do ljeta 2029. godine, čime je pokazao da na njega ozbiljno računa u budućnosti.

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina
Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U aktualnoj predsezoni Brajković se istaknuo dobrim igrama i bio jedan od igrača koji su dobili značajnu minutažu. Nastupao je u europskim susretima protiv Zire i Pafosa, a svojim ulascima i doprinosom u završnici napada pokazao je da bi mogao imati važnu ulogu u momčadi Gonzala Garcije. Njegova brzina, prodornost i sposobnost igre jedan na jedan trebali su biti dodatno oružje Hajduka u nastavku sezone, no ozljeda ga je zasad udaljila od terena.

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