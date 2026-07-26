Ozlijedio se jedan od glavnih igrača Hajduka! Definitivno neće biti spreman za uzvrat...

Roko Brajković ozlijedio se na nedjeljnom treningu Hajduka te je prema prvim informacijama otpao za uzvratni susret drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa. Točna težina ozljede još uvijek nije poznata, a više detalja trebalo bi biti poznato nakon dodatnih liječničkih pregleda. Neslužbeno saznajemo kako je riječ o ozljedi koljena.

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Riječ je o 21-godišnjem krilnom napadaču koji je ponikao u Hajdukovoj Akademiji "Luka Kaliterna", a u bijeli dres stigao je još kao osmogodišnjak. Prošao je sve mlađe uzraste splitskog kluba, a za prvu momčad debitirao je u travnju 2022. godine protiv Hrvatskog dragovoljca. Prvi pogodak za seniorsku momčad postigao je godinu dana kasnije u pobjedi protiv Šibenika.

Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Brajković je posljednjih sezona tražio kontinuitet u seniorskom nogometu, a iskustvo je skupljao i na posudbi u Solinu. Nakon povratka na Poljud ponovno se nametnuo u konkurenciji za momčad, a Hajduk mu je krajem 2025. godine produžio ugovor do ljeta 2029. godine, čime je pokazao da na njega ozbiljno računa u budućnosti.

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U aktualnoj predsezoni Brajković se istaknuo dobrim igrama i bio jedan od igrača koji su dobili značajnu minutažu. Nastupao je u europskim susretima protiv Zire i Pafosa, a svojim ulascima i doprinosom u završnici napada pokazao je da bi mogao imati važnu ulogu u momčadi Gonzala Garcije. Njegova brzina, prodornost i sposobnost igre jedan na jedan trebali su biti dodatno oružje Hajduka u nastavku sezone, no ozljeda ga je zasad udaljila od terena.