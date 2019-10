Ozlijedio se protiv Hrvatske pa zabranio Realu reći što mu je

Jedinstvenu odluku donio je Gareth Bale. Naime, po principu "ja sam pacijent ovog kluba" zabranio je liječnicima Real Madrida da objave njegov "karton" i kažu navijačima i ostatku javnosti kakvu je ozljedu zadobio nakon susreta s Hrvatskom te u kakvom se fizičkom stanju trenutno nalazi.

Iako neuobičajeno, budući da je javnost navikla znati, a klub navikao javnost informirati, Bale je "silenzio stampa" zatražio potpuno legitimno. Naime, iako je igrač (zaposlenik), on je u jednu ruku i pacijent madridskog kluba, odnosno, njegovog liječničkog tima zbog čega oni, kada on to zatraži, njegove zdravstvene probleme, moraju držati tajnima.

Tako u španjolskom zakonu o pravima zaposlenika stoji da se informacija o zdravstvenom stanju zaposlenika, u ovom slučaju igrača, ne smije odati niti poslodavcu, niti široj javnosti ukoliko zaposlenik, odnosno, igrač na to nije pristao.

Iako se većinom radi samo o informacijama vrste ozljede i duljine oporavka, sve više igrača izbjegava objavljivanje informacija vjerojatno kako im ne bi škodile u narednim utakmicama ili budućim transferima. Naravno, ukoliko se ne radi samo o ozljedama kao što su one zarađene na terenu, nego recimo, tumori, više se pažnje posvećuje privatnosti.

Premiership i Bundesliga šute uvijek

Zanimljivo, Bundesliga i Premiership nikada službeno ne objavljuju same informacije o ozlijeđenim igračima, nego novinari na presicama o tome pitaju trenere koji zatim mogu, ali ne moraju dati odgovor na pitanje.

Recimo, Paco Alcacer je van terena gotovo mjesec dana, a Borussia Dortmund nije napisala ništa o njegovoj ozljedi, dok je Real Madrid ubrzo nakon utakmice objavio detalje o ozljedi Luke Modrića koju za naš kapetan zaradio na istoj utakmici kao i Bale u zadnjim trenucima susreta.

U Francuskoj PSG uvijek objavljuje informacije o ozljedama svojih igrača, dok to u Italiji rade neki klubovi, kao što je Roma.