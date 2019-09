Ozlijedio se Soldićev protivnik, ali 'Robocop' ima novu borbu

Najavljivala se velika borba između aktualnog prvaka KSW-ove velter kategorije Roberta Soldića protiv poljskog nokautera Patrika Kincla. Borci su bili u zadnjem tjednu treninga za veliki spektakl u Londonu, ali onda se Poljak ozlijedio.

Na jednom od posljednjih treninga Kinclovo rame je popustio i on se neće moći boriti u subotu, a KSW nije želio ostaviti Soldića bez borbe te su odmah pronašli zamjenu. riječ je o Michalu Pietrzaku (30), borcu iz srednje kategorije te je najvjerojatnije dogovorena borba u 'međukategoriji' koja neće biti za titulu.

Do sada je Pietrzak imao osam pobjeda i tri poraza, ali šest je puta slavio od sedam posljednjih borbi. No, možda je i to dobro za Soldića koji će dobiti željenu borbu, a priliku za obranu titule imat će pred domaćom publikom u Zagrebu i to 9. studenog kad će se održati velika KSW-ova priredba u zagrebačkoj Areni.

- Dobili smo veliku potporu od Grada Zagreba što je bilo vrlo bitno. Gospodin gradonačelnik Milan Bandić nam je dao svoju potporu, obećao je pomoći u svim potrebnim segmentima. To što KSW dolazi u Zagreb je velika stvar za čitav hrvatski i regionalni borilački sport, za sam Grad, ali i za poljsku organizaciju koja time otvara novo tržište - rekao je za Fight Site hrvatski borilački menadžer Ivan Dijaković.