Dinamo je u za njega rezultatski nevažnoj utakmici remizirao (2-2) na Maksimiru s Varaždinom koji je osvojio vrlo važan bod u borbi za ostanak.

Damir Krznar je u odnosu na Rijeku promijenio pet igrača u prvoj postavi, ali je to i dalje na papiru izgledalo vrlo jako.

- Čestitam Varaždinu na junačkoj borbi. Naravno da su im ti bodovi bili za 'biti ili ne biti' pa je njihov angažman bio za respekt - rekao je trener 'modrih' pa nastavio:

- S druge strane, mi nakon emocionalnog pražnjenja nakon teoretske potvrde osvajanja prvenstva nismo uspjeli regenerirati te psihološke kapacitete više nego fizičke. Ušli smo vrlo dobro u utakmicu, zabili smo rano gol i kada smo trebali iskontrolirati utakmicu malo, pomalo nam je padala koncentracija pa su nam i zabili za izjednačenje. U nastavku smo se tražili cijelu utakmicu. Pružili smo ono što smo u ovom trenutku sposobni. Bez obzira na sve čestitam igračima na svemu. I na osvojenom prvenstvu i ovoj utakmici. Očekivali smo da će biti takva teška utakmica i nažalost, dogodilo se da je takva.

Osim što je rotirao igrače, Krznar je promijenio i formaciju pa je tako u dvoboj s Varaždinom ušao s tri igrača u zadnjoj liniji - Theophile-Catherineom, Gvardiolom i Ristovskim.

- Vezali smo sve utakmice do Istre. Nekako smo podijelili minutažu za ovu i sljedeće utakmice. Iskoristili smo ovu utakmicu za neke nove taktičke varijante koje nas očekuju u budućnosti jer brzo će proći godišnji odmor koji je vrlo kratak. Brzo će doći novi izazovi. Prije svega u Europi pa onda i ligi. Mi igramo svega tri pripremne utakmice tako da ćemo i preostale iz ove sezone za nekakve ideje da vidimo je li to 'to' ili nije.

Gosti su u maniri prave gospode špalirom dočekali nove/stare prvake. Za Dinamo je od prve minute zaigrao i bivši arsenalovac Burton, a prve minute u HNL-u dobio je i Ivan Šaranić koji je danas napunio 18 godina.

- Lijepo, prekrasna gesta Varaždina. Moram pohvaliti Šaranića. Odlično se snašao. Ušao je izuzetno samouvjereno i to je pokazao na terenu. Dobitak je sigurno i Robbie Burton koji je odigrao odličnu utakmicu.

Danas su zbog ozljeda igru napustili Gvardiol i Atiemwen, no Krznar je otkrio da povrede nisu značajne.

- Teško je reći u ovom trenutku. Recimo da su ozljede neke srednje jačine. Očekujemo ih za finale Kupa protiv Istre.