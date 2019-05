Tek se vratio, a opet ozlijeđen: Neymaru visi nastup na Copi?!

Zašto ste se okomile na me, vjerojatno je zapjevao Neymar u stilu Thompsona nakon još jedne ozljede. Brazilac je u posljednje vrijeme postao prava meta pošasti koju nogometaši neizmjerno mrze. U veljači je ozlijedio metatarzalnu kost na desnom stopalu i propustio je najbitniji dio sezone, no nedavno se oporavio i svi su mislili da će biti spreman za Copa Americu gdje Čile brani naslov.

No pošast zvala ozljeda ga je opet zahvatila. Njegova reprezentacija priprema se za najstarije kontinentalno natjecanje na svijetu, a Neymar je otišao s treninga zbog boli u koljenu. On je normalno odradio početak treninga, no u jednom trenutku je zastao i uhvatio se za bolno mjesto na lijevom koljenu. Pokušao je nastaviti, ali bol je bila prejaka i uputio se u svlačionicu na daljnje pretrage.

Još nije poznato o čemu se radi i koliko je ozbiljna ta bol, no sigurno je da Neymar neće potpuno zdrav dočekati još jedan turnir u nizu što bi mogli biti veliki problemi za njegovu momčad.

ANOTHER injury for Neymar? 😲🤕



📽: Canal WAMO

Sličnu borbu vodio je i prošle sezone uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji. Ozlijedio je također metatarzalnu kost na desnom stopalu i bila je to utrka s vremenom, a uspio se oporaviti nekoliko tjedana prije Mundijala.

Ove godine oporavio se nešto ranije i čak u zaigrao za PSG u završnici sezone no pogodili su ga novi problemi. Ozljeda koljena mogla bi ga udaljiti s terena na još neko vrijeme.

Još je to jedan udarac u nizu za jednog od najboljih igrača svijeta. Izbornik Tite je mu je prije nekoliko dana oduzeo kapetansku traku zbog niza incidenata koje je imao ove sezone. Vrijeđao je suce, udario navijača, a navodno se žestoko posvađao i s Mbappéom. Izbornik ne želi remetiti mir te je kapetansku traku odlučio dati nekome pouzdanijem i nekome tko ima nešto deblje živce.

Copa America počinje 14. lipnja, a Neymar ima sve manje vremena da sanira ozljedu i predvodi svoju momčad na još jednom turniru nakon lošeg nastupa na Mundijalu u Rusiji.