Pa dokle više? Navijači Verone izvrijeđali su igrača Milana...

Svih ovih godina Uefa je organizirala brojne kampanje u kojima je osudila rasizam i pozivala na jednakost među ljudima, no neki pojedinci u Italiji kao da to uporno ne žele prihvatiti.

Balotelli, Lukaku, Kean, Coulibaly, svi oni su bili žrtve rasističkih povika, a sada je na svojoj koži to osjetio i igrač Milana Franck Kessie. Milan je pobijedio Veronu u gostima 1-0, a navijači domaće momčadi su svaki Kessijev dodir s loptom popratili s majmunskim hukanjem.

Necivilizirano ponašanje navijača Verone osudili su brojni sportaši i klubovi, a poruku je poslao i Milan.

- Želimo zahvaliti svim klubovima i navijačima koji su izrazili podršku Kessiju. Tijekom povijesti smo poštivali vrijednosti sporta. Zato osuđujemo sve oblike rasizma i diskriminacije. Nogomet ne smije razdvajati ljude, već spajati - poručili su.

S rasizmom se suočio i Romelu Lukaku i to u prijenosu uživo. Nogometni analitičar Luciano Passirani se osvrnuo na rasističke uvrede navijača upućene Lukakuu za vrijeme utakmice Cagliarija i Intera odigrane prije dva tjedna. A umjesto da osudi grozni ispad na tribinama, on je uputio još gori komentar. I to uživo na televiziji.

- Lukaku je jedno od najboljih pojačanja Intera. Ne vidim takvog igrača ni u jednoj drugoj talijanskoj momčadi. On je jedan od najsnažnijih, zato ga volim, kao da je blizanac Duvana Zapate iz Atalante. Oni imaju nešto ekstra što drugi nemaju, zabijaju golove i vuku svoje momčadi. Taj tip ubija jedan na jedan. Jedini način da ga zaustavite jest taj da mu bacite deset banana da ih pojede - izrekao je Passirani koji se naknadno ispričao, ali to mu nije pomoglo jer je direktor televizije TopCalcio24 poručio da se analitičar više nikada neće pojaviti na njihovoj televiziji.

- Gospodin Passirani ima 80 godina. Hvaleći Lukakua je upotrijebio metaforu koja je ispala rasistička. Mislim da se radilo o trenutačnom gubitku lucidnosti, ali ne mogu tolerirati takve greške. On više nikada neće nikada biti naš gost - rekao je Fabio Ravenazzi.

Veronu sigurno očekuje velika kazna zbog ponašanja njihovih navijača, no pitanje je hoće li to pomoći da se poništi rasizam na tribinama talijanskih stadiona koji je posljednjih godina doživio vrhunac-