Pa gdje je tu zdravi razum? Splićani za Ligu prvaka igrali dvije utakmice u samo pet sati!?

<p>Trenirate, spremate se, ulažete, osnažujete ekipu... I onda vam svi planovi padnu u vodu. Poznato? Zadnjih mjeseci najviše, korona virus protivnik je s kojim se sportaši, klubovi i reprezentacije moraju boriti do daljnjega, strahujući čak i više od onog na terenu, a kada vam u svemu tome još odmogne organizacija koja bi vam, logično, posve suprotno, trebala biti od pomoći, onda vam samo dođe da se zapitate čemu sve to, čemu sav trud. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mladost predstavila momčad</strong></p><p>U Budimpešti i Sirakuzi ovaj se tjedan igraju kvalifikacijski turniri za vaterpolsku Ligu prvaka. Na talijanskom jugu nastupaju i dva hrvatska kluba, zagrebačka <strong>Mladost </strong>i splitski <strong>Jadran</strong>. I dok mladostaši ciljaju prvo mjesto na turniru koje vodi u grupnu fazu, Splićani nisu odletjeli baš s takvim ambicijama. No, nisu ni odletjeli samo da bi se pojavili reda radi.</p><p>Jadran je još u srijedu turnir u svojoj mini-skupini otvorio pobjedom nad kotorskim Primorcem (16-11) koji vodi Sandro Sukno, da bi sutradan morao odigrati - dvije utakmice. Štoviše, jadranaši su u bazen opet ušli za manje od pet sati?! U devet ujutro prvo su pobijedili rumunjsku Steauu 14-12, a već u 15 sati čekao ih je domaćin Ortigia. I dok je bilo snage, Splićani su se držali, ali Talijani su očekivano prelomili utakmicu u završnici (11-7) i praktički izbacili Splićane iz svih kalkulacija za prvo mjesto. </p><p>LEN se zove organizacija koja upravlja europskim vaterpolom i čije je ovo maslo. Pa da cijeli nonsens bude još veći, Jadran u petak neće odigrati nijednu utakmicu jer ima slobodan dan. Normalno? Logično? To može samo LEN. </p><p>U pitanju je Liga prvaka, natjecanje u kojem bi svi morali imati jednake uvjete. Ortigia koja je i organizacijom turnira istakla ambiciju da uđe u Ligu prvaka, naravno, neće igrati dvije utakmice u danu. Imat će sasvim normalnu pripremu za svaku utakmicu, vremena za rekuperaciju... Ako vas zanima i to, predsjednik LEN-a je, gle čuda, Talijan, Paolo Barelli. I baš je prije nekoliko dana dobio treći mandat. To vam je ovaj gospodin desno na fotografiji ispod.</p><p>Idemo dalje. U Sirakuzu nije došao grčki Ydriakos. U trenutnoj situaciji Grci jednostavno nisu imali kako stići u nedostatku zračnih, kopnenih i svih drugih prijevoznih linija. Isti je problem imala i turska Enka koja se nije pojavila u Budimpešti. I što LEN napravi? Kazni novčano oba kluba i izbaci ih iz svih europskih natjecanja. Eto, LEN je svoj potez opravdao da su tu informaciju Grci i Turci zakasnili javiti... Odlično.</p><p>Mladost i Jadran imali su, i ne samo oni, velikih problema u pripremama za ovaj turnir. Jedni i drugi bili su deset dana u izolaciji i tek četiri-pet dana prije počeli s treninzima. Stoga su na LEN-ovu adresu stizali zahtjevi za odgodom turnira za neki drugi datum, jer vremena ima, no i tu je ova pronicljiva ekipa iz Nyona spustila rampu. Ne može! Morate doći igrati! Valjda su roboti...</p><p>Zagrepčani, koji su uložili puno u svoju ekipu, zato će se, osim manjka pravog treninga, priprema, utakmica, morati boriti bez tri igrača, dva i dalje pozitivna na korona virus, kapetana i prvog golmana Ivana Marcelića i Marina Dašića, te prvog strijelca Luke Bukića. S druge strane, Szolnok, koji je najveći konkurent prvacima Regionalne lige, došao je kompletan, sa svih 11 pobjeda u ovoj sezoni... Pobjednik te utakmice, koja se igra u subotu, izborit će onu finalnu u nedjelju s prvoplasiranom ekipom iz druge skupine i pobjednik ulazi u skupine Lige prvaka. Za koju klubovi i dalje moraju plaćati 35 tisuća eura "kotizacije" i u kojoj, recimo, zagarantirano mjesto ima Dinamo Tbilisi. Ali, eto, valjda je gospodinu Barelliju puno bolje gledati smiješne Gruzijce u vodi nego prvaka Europe iz 2017. (Szolnok) ili njenog sedmerostrukog prvaka (Mladost)...</p>