'Pa HTS nije testirao igrače iako su to morali. Izbacili su moju sestru iz hotela zbog mene...'

Uopće nije bilo organizacije gdje se tko nalazi. Došlo je do miješanja mase ljudi. Reagirao sam i rekao da nema ni sredstava za dezinfekciju, a oni su to tek za vikend postavili...

<p>Jesu li u Zadru provedene sve epidemiološke mjere i je li se mogao izbjeći ovakav epilog? Pitanje je koje si mnogi postavljaju nakon nedjeljne večeri kada je u javnost izašla informacija da je bugarski tenisač<strong> Grigor Dimitrov</strong> pozitivan na korona virus. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona party u Beogradu</strong></p><p>Hrvatski teniski savez je kao organizator<strong> Adria Tour </strong>turnira u Zadru bio odgovoran, no čini se da se baš i nisu držali svih mjera koje su donesene od strane <strong>ATP-a i WTA-a</strong>.</p><p>O tome je na društvenim mrežama progovorio direktor<strong> WTA turnira u Bolu Feliks Lukas</strong> koji je kritizirao<strong> HTS</strong> jer nisu osigurali minimalne uvjete tenisačima i tenisačicama, a nakon svojih komentara je doživio i uvrede. Kontaktirali smo Lukasa, a on nam je sve potvrdio:</p><p>- Bilo je puno ljudi koji vam mogu isto potvrditi. Ja sam to sve napisao jer sam bio na pozivnom turniru HTS-a gdje je nastupala moja sestra, a to se održavalo tri dana prije dolaska Novaka Đokovića i ostalih tenisača. Primijetio sam da nema minimalnih uvjeta za organizaciju turnira. Nije bilo hladne vode za trening, hladnjaka, što je zapravo osnova za organiziranje nekog profesionalnog natjecanja. Moja sestra je predala meč zbog mučnine. Bila je velika sparina i vrućina i to uopće nisu bili uvjeti za tenis. To mi je struka pa poznajem pravila i norme. Tenis se nastavlja tek u kolovozu i tri mjeseca smo se educirali i prolazili kroz sastanke kako organizirati turnir. Donesena je odluka da se igra bez gledatelja i da se tenisači moraju testirati dvaput. Jednom po dolasku i još jednom nakon tri dana. Nije se ni mjerila temperatura, a vjerujem da bi igrači pristali na to. To su pravila WTA-a i ATP-a koja su donesena prije tri mjeseca i napisana na preko 100 stranica - kaže nam Lukas.</p><p>U Zadru nisu postojale ni minimalne mjere za zaštitu od virusa. Ljudi su sjedili jedni od drugih, nije se uopće vodila briga o socijalnoj distanci.</p><p>- Uopće nije bilo organizacije gdje se tko nalazi. Došlo je do miješanja mase ljudi. U četvrtak sam reagirao i rekao da nema minimalnih uvjeta, kao ni sredstava za dezinfekciju, a oni su tek za vikend to postavili! S pravila struke i organizacije, HTS kao organizator baš ništa nije poštivao. Ovakvu manifestaciju nije lako organizirati, to je baš sjajna ideja. Ali ovdje su se morali osigurati svi uvjeti. Ja vjerujem da nisu zadovoljni ni sa Đokovićeve strane. Došli smo i nitko nije znao kakve su mjere. Bila je gužva i neorganiziranost. Bilo je za očekivati da će se ovakvo nešto dogoditi. Vidjelo se da će biti kaotična situacija - dodaje Feliks.</p><p>Smatra kako je ovo naštetilo ugledu sporta i organizaciji budućih natjecanja, a neke stvari su itekako mogle biti bolje. Nakon što je o svemu javno progovorio, doživio je i verbalni napad od strane dopredsjednika HTS-a Nevena Nakića.</p><p>- Sjedio sam s pijanisticom Lolom Astanovom. Pričali smo, a onda je došao dotični gospodin u alkoholiziranom stanju i počeo me vrijeđati. Svašta mi je govorio, to uopće nije za javnost. Mislim da mu to nije prvi put. </p><p>Grigor Dimitrov se u četvrtak s ostalima tenisačima družio s djecom na Kids day, a Lukas kaže da je Kids day zabranjen od strane ATP-a i WTA-a.</p><p>- Tko snosi krivicu za organizaciju Kids day? Iz WTA su rekli da se kids day ne organizira, ali očito ekipa iz HTS-a nije to znala. HTS je znao da je Bol jedini turnir koji je dobio priliku za organizaciju. Mogli su pitati mene, ja bi njima rekao jer se Bol planirao održati u kolovozu - rekao je Lukas pa nastavio:</p><p>- Ovo je bila dobra namjera i dobra prilika da se nešto napravi super. Ali nije bilo stručnih stručnih ljudi koji poznavaju materiju. Smatram da je ovo odgovornost HTS-a- Oni su stali kao organizator i tako su medijski istupali. Ako možete preuzeti benefite, možete preuzeti odgovornost. Imali su nekoliko upitnih odluka, vuče se to već neko duže vrijeme. Prije nekoliko tjedana su me htjeli suspendirati kao direktora WTA Bol... I sestra je dobila otkaz zbog mog jezika. Ne mogu šutjeti ako nešto nije ispravno. Nakon tog mog komentara u kojem sam rekao da nema minimalnih uvjeta, oni su joj javili da nema mjesta za nju u jednom zadarskom hotelu. Kao da su popunili sve kvote. Nisu rekli da je to zbog bratovog komentara, a zamolili su Anu Konjuh da joj to kaže. </p><p>Lukas je i sam bio član Nadzornog odbora HTS-a, ali kada je vidio na koji način se radi, odlučio je odstupiti sa svoje pozicije.</p><p>- Na skupštini su se vrijeđali međusobno. Ja sam tamo bio najmlađi i to je bilo ponašanje za ne povjerovati. A upravo ti ljudi donose pravilnike kako se djeca moraju ponašati na terenu.</p><p>I dalje mu nije jasno kako HTS nije poduzeo niti minimalne mjere. Kaže kako su turnir išle organizirati osobe koje nemaju veze s organizacijom turnira. </p><p>- Već se pričalo o teniskim turnirima. Ne mogu vjerovati da njima nije bilo poznato da se o tome priča. Oni su mogli doći do tih informacija da su htjeli. Mislim da HTS neće dobiti sankcije jer je ovo egzibicija i nema veze s turnirom. Da sam ja to napravio kao direktor WTA Bol, uzeli bi mi licencu. HTS je imao isključivu odgovornost, nije bilo nikakvih pravila. Moglo se ovo izbjeći da su bili malo stručniji ljudi, da su bili fokusiraniji na struku, a ne vlastita ega. Oni se više bave s mojim komentarima na Facebooku dok igrači nemaju osnovne uvjete...</p><p>Zbog svojih komentara je skoro ostao bez posla. Naime, HTS ga je preko ITF-a htio smijeniti s mjesta direktora turnira u Bolu, ali zapravo uopće nemaju tu nadležnosti.</p><p>- Oni su išli na to da stegovni postupak ITF-a mene može smijeniti. U zadnjih par mjeseci sam ja njima bio jedini problem. Ja vjerujem da se tenisači slažu sa svim mjerama i uputama, ali se boje javno komentirati. Ja sam odlučio izaći u javnost s tim, ali moja sestra je na kraju zbog toga dobila otkaz - kazao je Lukas pa zaključio:</p><p>- Jednom su mi iz HTS-a poslali mail gdje su napisali da sam nanio golemu štetu hrvatskom tenisu jer nisam pozvao dopredsjednike HTS-a i predsjednicu na gala večer koja je bila nakon turnira. To je nevjerojatno.</p><p>Poslali smo i HTS-u upit povodom izrečenih optužbi da nisu poštovali minimalne mjere u svrhu zaštite od korona virusa, ali do objave teksta odgovor nismo dobili. </p>