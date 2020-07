Pa ja u Milanu igram praktički besplatno, ovo više nije isti klub

Ibra igra da bi osvajao trofeje. Ako to ne mogu, onda je bolje da ostanem doma. Milan nije klub kojeg može zadovoljiti igranje u Europskoj ligi, a Ibra nije nogometaš koji spada u Europsku ligu, rekao je Zlatan...

<p><strong>Zlatan Ibrahimović</strong>, jedan od najboljih nogometaša na svijetu u zadnjih 20 godina, nije siguran hoće li po završetku sezone ostati u <strong>AC Milanu</strong>, te hoće li nastaviti igračku karijeru. </p><p> - U Milan sam došao zbog strasti i ovdje igram praktično besplatno. Ovo više nije veliki Milan kakav pamtimo, ali moramo dati sve od sebe do kraja prvenstva i odigrati najbolje što možemo - kazao je Ibrahimović za La Gazzettu dello Sport. </p><p>Ibrahimović se "rossonerima" pridružio koncem prosinca kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s LA Galaxyjem, te je potpisao suradnju do kraja sezone. Iako Milan odlično igra nakon korona-pauze, te je dobio Romu (2-0), Lazio (3-0) i Juventus (4-2), jedino se može nadati plasmanu u Europsku ligu, jer mu četvrtoplasirani Inter bježi 16 bodova sedam kola prije kraja.</p><p><br/> <br/> - Ibra igra da bi osvajao trofeje. Ako to ne mogu, onda je bolje da ostanem doma. Milan nije klub kojeg može zadovoljiti igranje u Europskoj ligi, a Ibra nije nogometaš koji spada u Europsku ligu. Ako situacija ostane ovakva, teško mogu zamisliti da bih ostao u Milanu sljedeće sezone - rekao je Ibrahimović.</p><p>Iako ima 38 godina, Ibrahimović još uvijek nije rekao zbogom nogometu:</p><p>- Ibra je rođen da bi igrao nogomet i još uvijek je to stvar koja mi najbolje ide u životu. No, tko zna kako ću se osjećati za dva mjeseca i tko zna što će se dogoditi u AC Milanu.</p><p> On je potvrdio da se je prije polufinala kupa Italije verbalno sukobio s izvršni direktorom AC Milana Ivanom Gazidisom. </p><p>- Tom prigodom govorio sam u svoje ime, ali i u ime momčadi. Tražio sam da mi kaže koja je moja budućnost u klubu, ali i kako vidi budućnost Milana. Još uvijek osjećam strast prema nogometu i ako odem u neki drugi klub, onda će to biti sredina gdje ljudi drže do svoje riječi - istaknuo je Ibrahimović. </p><p>Milan je u ožujku otpustio sportskog direktora kluba Zvonimira Bobana, koji je kritizirao Gazidisa jer je doznao da je radio iza leđa njemu i tehničkom direktoru Paolu Maldiniju, te da je načelno dogovorio dolazak Ralfa Rangnicka (61). Njemački stručnjak bi u novoj sezoni trebao biti trener, ali i menadžer AC Milana, čime bi Boban i Maldini postali višak, odnosno više ne bi odlučivali o igračkom i trenerskom kadru. </p><p>Na upit novinara "La Gazzette dello Sport" što misli o Rangnicku, najbolji švedski nogometaš svih vremena je odgovorio: "Tko je Rangnick? Nemam pojma tko je on". <br/> </p>