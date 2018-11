Najgore simuliranje u povijesti! Sterlinga faulirao busen trave

Raheem Sterling od danas je vlasnik najgoreg simuliranja u povijesti nogometa u utakmici između Manchester Cityja i Šahtara. Svašta smo viđali u nogometu, raznih potenciranja i glumljenja, ali ovo nadilazi sve. Pravo pitanje je kako sudac Viktor Kassai nije vidio da je riječ o glumi, za koju se ne bi posramili ni najbolji glumci na svijetu.

Igrala se 24. minuta i Sterling se sjurio prema golu Šahtara. Iza njega se nalazio Matvienko koji ga je puštao i nije htio napraviti prekršaj, a onda je engleski napadač zapeo s kopačkom za travnjak i srušio se kao da ga je projektil pogodio. Onda je mađarski sudac Viktor Kassai stupio na scenu i dosudio penal na iznenađenje svih!

Vicious foul leaves Man City player wounded for life. That should have been a red vardref is absolutely blind. #manchestercity #mancity #shaktar #sterling pic.twitter.com/U7rbwxxJTL