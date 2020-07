'Pa mi bismo osvojili Scudetto da sam ovdje od prvog dana'

Star sam, to nije tajna! Godine su samo broj. Dobro radim, postižem dobar balans u svemu i danas sam igrao više nego u zadnjoj utakmici, rekao je legendarni Ibrahimović...

<p>I s 38 godina na leđima odigrao je kao pravi frajer. Protiv snažnog i moćnog <strong>Juventusa</strong> odveo je svoju momčad do nevjerojatnog preokreta u samo nekoliko minuta i pokazao da i dalje ima jako puno toga za pokazati.</p><p><strong>Milan</strong> je fantastičnom igrom u pobjedi protiv Juventusa (4-2) očarao sve, a posebno je briljirao Šveđanin<strong> Zlatan Ibrahimović</strong> koji je tješio i bio uz svoje 'lavove' i kad su gubili 2-0, a onda je u 62. minuti započeo ludi preokret na krilima Zlatana koji je zabio iz penala.</p><p>- Star sam, to nije tajna! Godine su samo broj. Dobro radim, postižem dobar balans u svemu i danas sam igrao više nego u zadnjoj utakmici. Osjećam se dobro i da budem iskren, pokušavam pomoći momčadi na sve načine - rekao je za DAZN veliki Zlatan.</p><p>Koliko god imao godina, njegov učinak na Milan je zaista nevjerojatan. Došao je u siječnju kao spasitelj, a već u veljači Milan je izgledao preporođeno. Ne samo zbog njegovih golova, već i zbog toga što je druge igrače napravio boljima. Kada vidite takvog fajtera i veličinu da se bori, vama ne preostaje ništa drugo nego da stanete uz njega. Jedan od njih je nevjerojatni Ante Rebić koji je zabio deset golova u posljednjih 12 utakmica i uvjerljivo je najbolji Milanov strijelac.</p><p>- Ja sam predsjednik, igrač i trener! Jedino negativno u tome je da imam plaću kao igrač. Da sam ovdje od prvoga dana sezone, osvojili bismo Scudetto - našalio se Zlatan na svoj način. </p><p>Sezona je blizu kraja, a mnogi se pitaju jesu li ovo njegove posljednje utakmice na San Siru. Odgovor na to ne zna ni on sam.</p><p>- Vidjet ćemo hoću li ostati. Imam još mjesec dana za uživanje u sebi, ali događa se čudna situacija i mi to ne kontroliramo. Ne znam jesu li me navijači posljednji puta gledali uživo. Moglo bi i to biti, da... Čitajte između redova. Čudno je igrati bez publike, da je San Siro bio pun, bilo bi sjajno večeras. Zaista uživam u Milanu, htio sam se osjećati živim. Imam 38 godina i nemam fizičku moć kakvu sam imao, ali sam pametan u vezi toga. Ne pokušavam raditi iste stvari kao kad sam imao 20 godina. Ako ne činim razliku, to mi se ne sviđa. Nisam ovdje da bih bio maskota, tu sam da pomognem suigračima, klubu i navijačima - rekao je Ibra koji je zabio pet golova u 11 utakmica.</p><p>Rossoneri igraju zaista fantastično u nastavku prvenstva. Ovo im je čak četvrta pobjeda u pet utakmica, a osim Juvea, padali su i Lazio te Roma. </p>