'Pa odvela si djecu u žarište korone, kakva si ti to majka?'

Priča je identična kao u filmovima. Maxi Lopez bio je u braku s Wandom Narom i u isto vrijeme je bio jako dobar prijatelj s Maurom Icardijem, ali to mu je bio pogrešan potez. U međuvremenu je došlo nešto intimnijeg prijateljstva između Wande i Icardija i ona je prevarila svog bivšeg supruga Maxija.

Sigurno dalje sve znate. Ubrzo su se njih dvoje rastali, a Wanda se udala za Icardija i sa sobom odvela troje djece koje je dobila s Lopezom u braku.

Lopez, koji sada igra u Crotoneu, i Icardi su godinama bili smrtni neprijatelji, ali na kraju mu je sve oprostio. No i dalje je ostao na ratnoj nozi s bivšom suprugom.

Wanda je dosta aktivna na društvenim mrežama i pravovremeno obavještava fanove o tome što radi i gdje se nalazi, a često zna naljutiti i Maxija Lopeza jer objavljuje slike njihove djece. Bacaju drvlje i kamenje jedno po drugome, a sada ju je argentinski nogometaš optužio da je grozna majka jer su se ona i Icardi zajedno s djecom, vratili nazad u Milano iz Pariza, gdje je inače korona virus na vrhuncu.

- Kakva si ti to majka? Odvela si našu djecu iz Pariza u žarište zaraze. Zanima me zbog čega si prekršila karantenu. Vlada globalna pandemija i rečeno je svima da se ne izlazi van, ali ti si s našom djecom otputovala iz Pariza u Milano. Kakva si ti to majka? - napisao je Lopez na Instagramu.

On je s Wandom dobio tri sina, ali idila je završila kada je postao dobar prijatelj s Icardijem. Inače, njih dvojica su zajedno igrala 2013. godine u Sampdoriji, a iako mu je zabio nož u leđa, Lopez je nekoliko puta zahvalio Icardiju jer mu je otvorio oči i jer je odveo Wandu od njega. Obitelj Icardi inače živi u Parizu gdje Mauro igra za PSG.

Možemo reći kako je Lopez s pravom ljutit na Wandu jer je u Italiji zaraženo više 90.000 ljudi, a najpogođenija je Lombardija, regija u kojoj se nalazi Milano, tamo se broj popeo na 41.000.