Jako sam sretan što su se navijači vratili, atmosfera je bila fantastična, a utakmica s naše strane solidna. Bilo je važno da ne primimo gol jer primali smo ih puno u zadnje vrijeme. Mogli smo zabiti i više, ali ovo je tek prvo poluvrijeme i s dobrim osjećajem idemo u Kazahstan, rekao je trener Hajduka Jens Gustafsson nakon pobjede protiv Tobola 2-0.

- Već nakon Lokomotive rekao sam da nam treba vremena, igrači su sada dobro reagirali, pojedinci puno bolje nego za vikend, trebali su pokazati karakter. Sada se fokusiramo na Osijek i nećemo slaviti.

Filip Krovinović odigrao je danas vremenski čak i iznad očekivanja, više od sat vremena.

- Odigrao je dobro i očekujem još bolje od njega jer znam njegove kvalitete. Budući da je s nama tek dva dana, nećemo previše suditi. Očekivao sam da će se umoriti ranije, ali izgledao je dosta svježe.

Umjesto Biuka Gustafsson je krenuo s Ljubičićem, a Mlakarom više na krilu. Objašnjenje?

- Jan igra dosta na krilu u slovenskoj reprezentaciji, Tobol je jak na toj strani i on je dobro pomagao u obrani. Timski je igrač i može igrati na više pozicija. Što sam rekao Ljubičiću nakon Lokomotive? Radije bi da to ostane između nas dvojice, ali takve se stvari događaju u nogometu. Dobro je reagirao u ovoj utakmici.

Jako visoku ocjenu među hajdukovcima u veznom je redu večeras zaslužio Josip Vuković.

- Uigravamo se i dalje, ali kockice se i dalje slažu. Potrebno nam je još vremena i doći će to na svoje. Znamo koliko vrijedimo, svjesni smo da smo bolji od Tobola i to smo pokazali na terenu. Kontrolirali smo utakmicu u svakom dijelu, svjesno kratko prepustili im loptu, a oni nisu znali što bi s njom kada bi prešli centar, zgusnuli smo i kontrirali - rekao je Vuković.

- Osijek? Prava je momčad, ali mi smo još bolji, nadam se.

A nakon Osijeka pa, vjerujemo, egzekucije u Kazahstanu, Hajduku se smiješi Žilina koja je s 3-1 slavila na Cipru kod Apollona.

Trener Tobola Aleksandr Moskalenko:

- Želim čestitati Hajduku na izvanrednoj pobjedi. Nismo uspjeli sastaviti igru ni u obrani, ni u napadu. Hajduk je na krilima Torcide igrao znatno bolje. Kod nas u Kazahstanu razina nogometa nije na ovoj razini. Imamo malo iskustva ovakvih utakmica. Mislim da je to presudilo. Kada se nama u Kazahstanu dogodi greška kao kod prvog pogotka, mi to ispravimo, a u ovakvim utakmicama to nije moguće - rekao je.

- Svima je jasno da se rezultat gleda nakon dvije utakmice. Mirno ćemo sve analizirati i pripremiti se za idući tjedan. Kod nas postoji uzrečica kada se igra na domaćem terenu, da može i zid igrati umjesto igrača.