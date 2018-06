Pa ovo je odlično: Ne možemo na Brazil, Messija niti Ronalda!

Kako sad stvari stoje, Hrvatska će do finala u Moskvi 15. srpnja ići puno lakšim putem nego da je bila drugoplasirana momčad skupine. Naime, današnji razvoj događaja eliminirao je Njemačku s prvenstva, a umjesto nje je kao pobjednik skupine i potencijalni suparnik u polufinalu, ako do njega dođemo, uskočila Švedska.

Brazil je pak pobjedom protiv Srbije zgrabio prvo mjesto svoje skupine i ide na Meksiko, na puno težu stranu ždrijeba gdje su Argentina, Francuska, Portugal pa stopostotni Urugvaj... S niti jednom od tih momčadi ne možemo se susresti prije eventualnog finala. Dakle, Hrvatska prije same završnice ne može na Messija, Ronalda, Neymara.

Osim Danske, Švedske, Švicarske, Španjolske i Rusije, u našem dijelu ždrijeba završit će pobjednik skupine H (Japan, Senegal, Kolumbija) i drugoplasirani iz skupine G (Engleska ili Belgija). Utakmice odluke u tim skupinama igraju se sutra (Senegal - Kolumbija, Japan - Poljska) odnosno Engleska - Belgija.

Pobijede li Dansku, Vatreni idu na pobjednika para Španjolska - Rusija.

Look at how difficult the left side of the WorldCup bracket will be so far with the addition of Brazil to it. I bet Spain is one happy team. #WorldCup pic.twitter.com/lKJ8E0HTmp