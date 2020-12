Pa-pa, Europska ligo: HNL sada daje predstavnika samo za Ligu prvaka i novo Uefino natjecanje

<p>Točno pola HNL-a ove je sezone igralo u Europi. Imali smo čak dva kluba u kvalifikacijama Lige prvaka, u koju se Dinamo i Lokomotiva nisu kvalificirali, dok su Osijek, Hajduk i Rijeka izborili Europsku ligu. Rijeka i Dinamo kasnije i grupnu fazu tog natjecanja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje dinamovaca u svlačionici</strong></p><p>Međutim, sljedeće sezone slika se malo mijenja. Prvo, zbog slabijih rezultata opet se vraćamo na samo jedno mjesto u kvalifikacijama Lige prvaka, dok ostajemo bez ijednog u Europskoj ligi! Razlog je, između ostalog, nova Konferencijska liga koja kreće od nove sezone. </p><p>Uefa je potvrdila ulaznu listu te osvajač Kupa, viceprvak i trećeplasirani u HNL-u će igrati u Konferencijskoj ligi i to svi počevši od drugog kvalifikacijskog kola od četiri. Hrvatska trenutno ima 20. ligu Europe, a prvih 15 može dati predstavnika u Europskoj ligi. Drugim riječima, možemo ga imati jedino "zaobilaznim" putem odnosno ako naš prvak ispadne u kvalifikacijama Lige prvaka ili osvoji treće mjesto u grupnoj fazi najelitnijeg natjecanja.</p><p>Zbog novog Uefinog projekta brojka sudionika u Europskoj ligi smanjit će se s 48 na 32, a toliko će biti i u grupnoj fazi Konferencijske lige. Pobjednici skupina izborit će plasman u osminu finala, dok će drugoplasirane i trećeplasirane ekipe iz skupina igrati play-off za preostala mjesta u osmini finala. Bit će održan poseban ždrijeb i izvlačit će se parovi, a klubovi koji su završili drugi u svojim skupinama igrat će protiv nekog od trećeplasiranih iz ostalih grupa. Pobjednici tih susreta ići će u osminu finala Europske konferencijske lige.</p><p>Prije natjecanja po skupinama kvalifikacije, koje kreću 8. srpnja, bit će podijeljene na glavni put i put prvaka za one koji prelaze iz Lige prvaka i Europske lige.</p><p>Konferencijska liga podijelit će oko 240 milijuna eura, što je oko dva i pol puta manje u odnosu na Europsku ligu. Za ulazak u skupine Europske lige nagrada je oko 3,1 milijun eura, a za ulazak u skupinu novog natjecanja 1,24 milijuna eura.</p><p>Prvo finale, zna se i to, održat će se u Tirani 25. svibnja 2022. godine na Areni Kombetare koja prima 21.690 gledatelja. Stadion je otvoren u studenom 2019. europskom kvalifikacijskom utakmicom između Albanije i Francuske, a izgrađen uz pomoć Uefinog programa pomoći HatTrick, na mjestu nekadašnjeg stadiona Qemal Stafa u središtu albanske prijestolnice.</p>