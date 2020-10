Pa-pa, maestro! Luka je zadnji put igrao u Maksimiru, a neće opet tako brzo ni 'vatreni'...

<p><strong>Diego Maradona</strong>, Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimović, Andrij Ševčenko, Thierry Henry, Lothar Matthäus, Predrag Mijatović, Dejan Savićević, Gigi Buffon, Paolo Maldini, Christian Vieri, David Beckham, Wayne Rooney, Eden Hazard, Gabriel Batistuta, <strong>Kylian Mbappe</strong>, Paul Pogba... Ma još triput toliko asova sa strahom i zebnjom u ova tri desetljeća dolazilo je na maksimirski stadion na okršaj s Hrvatskom.</p><p>"Utvrda duhova", napisali su Englezi zgražajući se nad stadionom na kojem domaća reprezentacija nikad nije izgubila. Bilo je to 2006. godine. Otad su "vatreni" promijenili četvoricu izbornika, bili na pet velikih natjecanja, postali svjetski doprvaci, izgubili u Maksimiru šest puta..., ali stadion je ostao isti. Grozna kuća duhova.</p><p>"Hoćemo stadion!", počeli su u drugom poluvremenu okršaja s Francuzima skandirati navijači sa sjevera. Oni sa zapada su im pljeskali, dok su istok i jug zjapili prazni. Izvan upotrebe. Zatvoreno do daljnjega.</p><p>E pa vrlo je izgledno da će, kad je u pitanju hrvatska reprezentacija, cijeli Maksimir biti "zatvoren do daljnjega".</p><p>Zadnju utakmicu Lige nacija i Ronaldov Portugal ugostit ćemo u Splitu, u Osijeku niče prekrasan Pampas, Rujevica osim kapaciteta ima sve, i kad dođe na red izbor domaćina za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo u Kataru (prijateljske ionako za Šukerova predsjednikovanja igramo svugdje osim u Hrvatskoj), Zagreb aduta nema.</p><p>Istočna tribina je izvan funkcije nakon potresa, sanirati je ne smije nitko na svoju ruku, a uz toliki broj oštećenih kuća i stanova u metropoli, na red će doći vjerojatno uoči kvalifikacija za SP 2026. Igrati bez krova i uvjeta dostojnih... ma ne svjetskih doprvaka nego 21. stoljeća, dojadilo je i igračima, pa je <a href="https://www.24sata.hr/sport/lovren-se-nasmijao-izbornik-laze-gledao-je-snimku-finala-721814">Dejan Lovren</a> poslao oštru poruku, a navijači koji dolaze na utakmice postali su pravi heroji. Ne, ovo više nema smisla.</p><p>Kad je <strong>Luka Modrić</strong> odlazio iz Dinama, u proljeće 2008. godine, nakon zadnje svoje utakmice i pobjede nad Hajdukom 3-0 popeo se na sjevernu tribinu među Bad Blue Boyse, uzeo megafon, vodio navijanje i najavio: "Vratit ću se u Dinamo":</p><p>Ipak, koliko god ljubav ostala, životni su se prioriteti promijenili i sad Luka priželjkuje kraj karijere u Realu, pa odmah potom i neku funkciju u kraljevskom klubu. I život u Madridu.</p><p>Reprezentacija ove godine više neće igrati u Maksimiru, a iduće godine je prije Eura čekaju tri kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru. Kvalifikacije u koje bi Modrić trebao krenuti, ali isto tako je posve realno - iako on s odlukom ili samo njezinom objavom odugovlači - da se nakon Eura idućega ljeta oprosti od najdražeg dresa. Sasvim sigurno kao rekorder, jer samo mu još četiri utakmice nedostaju da stigne <strong>Darija Srnu</strong> (134).</p><p>Ni jednu od te tri utakmice kvalifikacija HNS nema razloga dati Maksimiru. Baš nikakvog razloga, ne ovakvom nefunkcionalnom ruglu od stadiona.</p><p>I zato je Luka Modrić u podsvjesti znao da mu je sinoćnji spektakl protiv svjetskih prvaka vjerojatno bio oproštaj od Maksmira. I sinoć tih 6266 gledatelja najglasnije mu je pljeskalo, i kad je ulazio na teren i kad je izlazio s njega. Baš kao prije 12 godina u Dinamu i toliko puta nakon toga u dresu reprezentacije.</p><p>Naša Zlatna lopta zadnji je put u kopačkama kročila na Maksimir.</p><p>A čini se da će se taj stadion pošteno načekati dok i 67. put ne ugosti neku utakmicu "vatrenih"...</p><p><strong>Učinak Hrvatske u Maksmiru</strong>: 67 utakmica, 46 pobjeda, 15 remija, 6 poraza (Francuska 2000., Engleska 2008., Švedska 2012., Škotska 2013., Belgija 2013., Francuska 2020.).</p><p><strong>POGLEDAJTE INTERVJU SA ZLATKOM DALIĆEM:</strong></p>