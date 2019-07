Pa, pa, NBA! Bender odlazi u Europu, potpisuje za CSKA

Dragan Bender (21) bio je na korak od Clevelanda koji ga je žarko želio, inzistirao je na ostanku u NBA ligi, no onda je poput Hamiltona u zavoj uletjela ponuda CSKA Moskve koju je na kraju naš reprezentativac i prihvatio.

Kako piše Eurohoops, Dragan je prihvatio ponudu od ruskog kluba i potpisat će s njima dvogodišnji ugovor, no još nije poznato uz koliku plaću. S njima je sklopio usmeni ugovor s obećanjem da će za njih potpisati ukoliko ne dođe neka ponuda iz NBA lige, no obzirom na ono što se događalo, to je teško za očekivati.

Dragan Bender has a deal with CSKA Moscow



Bender je u ligu stigao 2016. godine kao 4. pick Drafta, a tada su za izabrali Sunsi. On je u Phoenixu proveo tri sezone, no nije u potpunosti opravdao očekivanja. U protekle tri godine prosječno je postizao 5,3 koša po utakmici, 3,8 skokova i 1,2 asistencije. Najbolje razdoblje imao je u sezoni 2017/2018 kada je i odigrao čak 82 utakmice tijekom kojih je postizao 6,5 koševa uz 4,4 skoka i 1,5 asistenciju. Tijekom te tri godine zaradio je 13 milijuna dolara. Došao je u NBA kao mladić, što ga je na kraju koštalo i nije se uspio snaći u dosta teškoj i surovoj ligi.

Klub je odbio produžiti mu ugovor, a onda je krenulo pljuštanje ponuda te je najveću i najozbiljniju poslao CSKA, što je odmah navelo Benderu osmijeh na lice i odlučio je prihvatiti njihovu ponudu.

Rusi su na početku sezone izgubili igrače koje su nosili momčad godinama i nepresušno im je trebao jedan kvalitetan igrač. Klub su napustili De Colo koji je otišao u Fenerbahče, Rodriguez koji se preselio u grad mode Milano i Higgins kojeg je privukla ogromna ponuda Barcelone. To je ostavilo prazninu u svlačionici i vlasnici kluba trenutačno rade na pojačanjima, a Bender je jedno od najvećih...

NBA liga je tako dobila još jednog hrvatskog košarkaša u liku Luke Šamanića koji će igrati za San Antonio, no Dragan Bender je svojim odlaskom broj hrvatskih košarkaša u najjačoj ligi svijeta spustio na broj šest.