Ajmo iskreno: Da smo se mi našli u poziciji u kojoj su u nedjelju bili Francuzi, bi li prevagnuo čisti fair play? Moral ili ipak pragmatičnost? Ne, nitko neće čvrsto tvrditi i još manje iznijeti dokaze da su pustili utakmicu. Kao što ni Francuzi neće pustiti suzu za porazom kojim su s Olimpijskih igara izbacili Hrvatsku. Najvećeg rivala zadnjih 15 godina.

J**i ga, i to je sport. Hrvatska je jednom, na Svjetskom prvenstvu 2007. godine, kad je igrala svoj najljepši rukomet, završila peta. Umjesto medalje, Červar, Balić, Metličić & co dobili su tapšanje po ramenima jer su odigrali pošteno do kraja i pobijedili u nevažnoj zadnjoj utakmici skupine iako su znali da im to donosi Francusku u četvrtfinalu.

Francuzi u nedjelju nisu. Definitivno. Jer ako su nas dobili sa četiri razlike, od Portugala su bolji za deset golova. Nitko im neće stisnuti ruku za fair play, ali imaju kudikamo veće šanse da im netko stisne ruku na - pobjedničkom postolju u Tokiju.

- Nisam gledao utakmicu, ali čudno mi je da su Francuzi tako izgubili tri razlike u samom finišu, jer Francuskoj se to ne događa - primjetio je logičnu stvar izbornik Hrvoje Horvat.

Koji, da budemo jasni, ne bi smio biti žrtveni jarac akcije Montpellier. Kad se već našao u toj poziciji, on je odradio ono što je morao, pobijedio je Portugal i Tunis. Da, igra je bila prepuna oscilacija, na trenutke i grozna, ali on je uoči kvalifikacija imao dva poštena treninga. Čelnici saveza vrlo su jasno rekli da će stati iza njega i ako ne izbori OI. Ajde baš da vidimo...

Činjenica je da, čak i da smo izborili Tokio, izbornik puno toga mora mijenjati. Petar Metličić u svojim briljantnim britkim analizama na RTL-u sve je rekao:

- Ne smijemo se lagati: Duvnjak i Karačić su posve bezopasni. Samo igramo u širinu, a pucač poput Mamića gotovo uopće ne igra. Nemamo pojma zašto.

On i kolege iz RTL studija Drago Vuković i Goran Šprem detektirali su još jedan velik problem:

- Hrvatska je ime u rukometnom svijetu, ali na terenu uopće nije autoritet. Velike reprezentacije kad povedu pet razlike, nema šanse da izgube, a nas suparnici samo malo stisnu, ma čak ništa posebno i ne odigraju, i eto ih, stignu nas. Mi smo favoriti u utakmicama, a uopće nemamo taj gard.

Ma ni gard, ni brzinu, ni tečnost, ni kombinatoriku, ni golmane, ni čvrstoću u obrani... Ništa. Zato nemaju ni rezultat niti će na Olimpijske igre.

Horvat - ili tko god drugi ako Gobac i društvo ipak pogaze svoju riječ - mora mijenjati momčad. Pa igrači koji su iznijeli kvalifikacije za OI - a gotovo isti je sastav igrao ključne uloge i u osvajanju 15. mjesta na SP-u u Egiptu - imaju prosječno 30,8 godina! I samo su Cindrić (27), Martinović (23) i Mandić (23) mlađi od 30. Da, tu je i Mamić (27),, čija je mala minutaža ponajveća enigma Montpelliera. Također, već godinama tražimo golmana koji će rješavati velike utakmice, kojem desetak obrana po utakmici neće biti iznimka nego pravilo.

Prošli put kad je Hrvatska ostala bez Olimpijskih igara bilo je jednako bolno, možda čak i bolnije, jer trebali smo "samo" završiti među prvih pet na Euru 2000. kojem smo bili domaćini. Nije išlo, Hrvatska je u utakmici za peto mjesto izgubila od Slovenije 25-24 i uslijedio je - reset.

Otišao je izbornik Zdravko Zovko, ali i pola momčadi. O kojoj smo tada pričali kao o staroj i potrošenoj. Na idućem velikom natjecanju, SP-u 2001. godine, više nije bilo pet od 12 igrača, a Bašić, Perkovac, Saračević i Smajlagić završili su reprezentativne epizode. Debelo u četvrtom desetljeću života. Došli su Metličić, Sulić, Kaleb, od 2002. i Balić i već 2003. Hrvatska se vratila na najviše visine. Gdje je i ostala do 2021.

- Svima se dogodi da padnu, ali to koliko se brzo vratiš pokazuje koliko si velik - rekao je Nikola Karabatić.

Hrvatska je baš pala, ljosnula, bolno i ponižavajuće nisko. Jer neće biti na Olimpijskim igrama.

Događa se, j**i ga, i to je sport. Samo veliki se brzo dignu. Zato, metlu u ruke i u čišćenje! Svlačionice "kauboja", ali i malo više od toga, sve do ljudi koji kroje tu voljenu reprezentaciju vodeći (ne)brigu o klubovima, ligi, trenerima koji bi morali stvarati buduće reprezentativce.