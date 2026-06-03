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NEMILOSRDNE KAZNE

PA TI ODUGOVLAČI! Ovo su nova nogometna pravila koja važe od početka Svjetskog prvenstva

Piše Josip Tolić,
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PA TI ODUGOVLAČI! Ovo su nova nogometna pravila koja važe od početka Svjetskog prvenstva
Foto: SportKlub/screenshot

Revolucionarna pravila startaju na Mundijalu: pet sekundi za aut i gol-aut, kazne za izmjene i ozljede, a VAR dobiva nova ovlaštenja. Navijači podijeljeni

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Nogometni svijet bruji o drastičnim promjenama pravila koje stupaju na snagu na Svjetskom prvenstvu i mogle bi promijeniti igru. Ove odredbe usmjerene su na suzbijanje odugovlačenja i povećanje discipline.

Igrači će imati samo pet sekundi za izvođenje auta, a isto vrijedi i za golmane prilikom ispucavanja s gol-auta. Kašnjenje bi moglo rezultirati gubitkom lopte ili čak dodjelom kornera protivničkoj momčadi. Prilikom zamjene, igrač koji izlazi mora napustiti teren unutar deset sekundi na najbližoj točki, inače će njegova momčad minutu igrati s igračem manje (kako to izgleda u praksi, pogledajte OVDJE). Značajna je i promjena vezana za ozljede: igrač kojem se ukaže pomoć mora provesti minutu izvan terena.

Uz to, najavljene su i strože disciplinske mjere, poput mogućeg crvenog kartona za igrača koji prekriva usta tijekom svađe sa suparnikom te nove ovlasti VAR-a koji će moći provjeravati ispravnost dosuđenih kornera i drugog žutog kartona. Reakcije navijača su podijeljene. Dok jedni pozdravljaju promjene kao "revolucionarne" u borbi protiv "ubijanja" nogometa, drugi ih smatraju apsurdnima i pretjeranima. Što vi mislite?

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