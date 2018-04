Pa zar opet?! Halilhodžić dobio otkaz dva mjeseca prije SP-a

Šok u Zemlji izlazećeg sunca - Vahid Halildožić (65) više nije izbornik Japana!

Vaha je smijenjen dva mjeseca prije Svjetskog prvenstva u Rusiji gdje će samuraji nastupati u skupini H zajedno sa Senegalom, Poljskom i Kolumbijom.

Predsjednik saveza Kozo Tashima izjavio je kako je Vaha upoznat s odlukom i tijekom ponedjeljka savez će objaviti ime čovjeka koji će ih voditi u Rusiji.

Wow. Fuji TV in Japan are reporting that the JFA will hold an emergency press conference tomorrow regarding the departure of national team coach Vahid Halilhodžić. Exact circumstances are quite unclear but I seem to recall there’s a World Cup on, like, really soon.