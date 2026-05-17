Padaju rekordi na rukometnom Mastersu u Omišu. Dolazi zlatni francuski kapetan sa SP-a 2009.

U Omišu će se od 20.do 24. svibnja održati deveto izdanje najvećeg rukometnog turnira na svijetu, Masters Handball World Cupa, koji će ove godine u Omiš i Makarsku dovesti više od 2700 sudionika.

Natjecanje koje je pokrenuto 2017. godine postalo je planetarno poznato i iznimno popularno u rukometnim krugovima diljem svijeta, a u Hrvatsku svake godine dovodi rekordan broj sudionika. Brojke su fascinantne - do sada je parketima u dvoranama Sportskog centra Ribnjak u Omišu i Apfel Arene u Makarskoj prodefiliralo više od 10.000 igračica i igrača iz 30 zemalja s četiri kontinenta. Točno 393 ekipe u ženskoj i muškoj konkurenciji odigrale su više od 900 utakmica, a ove se godine očekuju i novi rekordi.

Pod sloganom "Game is not over", koji najbolje sumira razmišljanje organizatora i sudionika, ove godine u Omiš i Makarsku stiže rekordnih 79 ekipa iz 20 zemalja, odigrat će 184 utakmice a iz četiri dvorane u svijet će otići oko 115 sati izravnog streama.

Iz godine u godinu podižemo ljestvicu, kako po broju sudionika, tako i kad je u pitanju organizacija samog natjecanja, smještaja, hrane, transporta... Ove godine utakmice će se po prvi put igrati u četiri dvorane, a i sudionici će biti smješteni u četiri hotela. O svemu će brinuti vojska od stotinjak ljudi u organizaciji koji se brinu da sve protekne u redu i na zadovoljstvo sudionika. Većinom su to isti ljudi koji su sudjelovali u organizaciji svih prethodnih godina, kao i na nedavno završenom četvrtom izdanju košarkaškog izdanja istog natjecanja, Masters Basketball World Cupa, koji je protekao bez ikakvih problema, kazao nam je jedan od organizatora ovih iznimnih manifestacija Mario Čaljkušić.

Osim samog natjecanja za sve sudionike organizirani su i popratni sadržaji, zabave, glazba uživo, a posebno su atraktivne ceremonije otvaranja i zatvaranja praćene spektakularnim vatrometom, od ove godine i preletom zrakoplova s posebnom pozdravnom porukom. Svake godine na turnir dolaze i brojni gosti, a ove godine brojne poznate rukometašice i rukometaše predvodi proslavljeni francuski rukometni reprezentativac Jerome Fernandez (49):

- Pozvan sam na otvaranje i sa zadovoljstvom sam se odazvao. Nažalost, ranije sam posjećivao Hrvatsku samo kao igrač, tako da se uglavnom sjećam dvorana i hotela, nadam se da ću to malo po malo promijeniti. Masters je prva prilika da posjetim i upoznam vašu lijepu zemlju - kazao nam je Fernandez i pohvalio natjecanje:

- Koliko sam se uspio informirati ovo je vrlo ozbiljno organizirano natjecanje, kako po broju kvalitetnih ekipa iz cijelog svijeta, tako i po pitanju same produkcije, realizacije, službenih osoba, sudaca i delegata. Kad jednom prekineš profesionalnu karijeru moraš se nastaviti baviti sportom, ostati aktivan kako bi održao fizičku formu. I ja se ponekad odazivam na humanitarne utakmice kako bih opet vidio stare prijatelje iz kluba i reprezentacije. Ovo je dobra prilika da se ljudi koji su nekad igrali opet nađu, da mogu obnoviti kontakte i razgovarati, ne samo o sportu nego i o poslu. Ja sam trenutno aktivan u razvoju padela u Francuskoj, imam i svoj klub i dolazak u Omiš će mi pomoći da naučim neke stvari oko organizacije.

Fernandez je odigrao mnogo utakmica protiv hrvatske rukometne reprezentacije, a za Hrvatsku i njene igrače vežu ga najljepše uspomene.

- Hrvatska je, kao uostalom i moja Francuska, dala jako puno vrhunskih rukometaša koji su doprinijeli razvoju ovog lijepog sporta. Naravno da su naši mečevi uvijek bili napeti i da je svaki bio velik i povijestan, jer smo i mi i Hrvatska pretendirali na najviša odličja. Ali smo imali i veliki respekt jedni prema drugima jer smo s mnogima od njih igrali u klubovima - kaže Fernandez i dodaje:

- Istakao bih veliko prijateljstvo s Ivanom Balićem, Petrom Metličićem, Davorom Dominikovićem..., i mnogim drugima koji imaju moje poštovanje zbog sportskih i ljudskih kvaliteta koje ih krase. Hrvatska je organizirala sjajno Svjetsko prvenstvo 2009. godine, učinili su sve kako bi se osjećali ugodno na natjecanju i privatno. Nakon što smo ih pobijedili u finalu ušao sam u njihovu svlačionicu i proveo neko vrijeme sa njima, uz koju bocu piva, to su uspomene za sva vremena.

Za tu zlatnu medalju osvojenu u Hrvatskoj Fernandez kaže da mu je najdraža u karijeri, i za njega će zauvijek imati posebno mjesto.

- Najdraža mi je iz više razloga. Prvi je zbog toga što smo pobijedili nevjerojatno dobru Hrvatsku na njenom terenu, drugi jer je taj turnir i to finale bio moj prvi turnir na kojem sam bio kapetan reprezentacije, a poseban razlog je za mene jako tužan. Znalo se da je moj otac bolestan i da mu nije ostalo mnogo života i ubrzo nakon tog finala i osvojenog zlata je, nažalost, preminuo. Ta medalja je posvećena njemu - zaključio je proslavljeni Francuz.