Paige ostavila palicu i osvanula s košarkaškom loptom: 'Jesu ti svirali prekršaj zbog dekoltea?'

Palicu za gol zamijenila je košarkaškom loptom, a umjesto minice, uvukla se u kratke hlačice i usku majicu. Pa izazvala kaos u svijetu fanova golfa.

- Paige, zar mijenjaš sport? - upitali su je u strahu.

No, na njihovu sreću, Paige Spiranac ostaje vjerna svome golfu koji ju je proslavio. Atraktivna Amerikanka hrvatskog porijekla samo je poklekla ludnici koje vlada u SAD-u povodom NBA finala između Denver Nuggetsa i Miami Heata. Momčad Nikole Jokića povela je 1-0 u seriji, a sljedeća utakmica na rasporedu je u noći na ponedjeljak.

- Obožavam NBA finale. Nuggetsi vode 1-0, što mislite tko će osvojiti naslov - pitala je Paige svoje fanove.

Za koga ona navija, nije otkrila. Kada je već imala loptu u rukama, možda je i ona isprobala Jokićev znameniti potez 'somborski shuffle'. Ili joj je pak draži Miami i Jimmy Butler?

Je li loptu uzela samo za potrebe fotografiranja, nije niti bitno jer je košarka profitirala. Komentari su pozitivni, a mnogi su je obasuli hvalospjevima i riječima kako su zbog nje zavoljeli košarku.

- Košarka mi je do sada nije bila draga, ali sada je obožavam - složili su se fanovi, a jedan ju je upitao:

- Hoće li ti suditi prekršaj zbog dekoltea?

Bivša golferica na društvenim mrežama ima oko 4,5 milijuna pratitelja, a najveći dio toga otpada na Instagram na kojem je prati čak 3,7 milijuna ljudi. Paige redovito objavljuje fotografije kojima mami uzdahe, a ima i profil na stanici za odrasle OnlyFans. No, drži se svojih principa, a to je da ne objavljuje golišave fotografije.

- Nema golotinje i to namjerno. Također mislim da je nepokazivanje svega zapravo seksepilnije. To je moć korištenja svoje mašte. To je nešto što ću uvijek raditi - rekla je Paige pa pojasnila zašto ne preferira golotinju.

Foto: Instagram/kerolaychaves

- Jednostavno nikada ne želim se skinuti do kraja i nikada to neću učiniti. Također ne mislim da je to korisno za moje poslovne ciljeve i kako vidim razvoj svoje karijere u sljedećih pet, 10, 15, 20 godina - rekla je Paige.

Posljednjom objavom zabrinula je fanove golfa, no nema straha. Palica ostaje u njezinim rukama.