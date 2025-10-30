Obavijesti

Pajač nakon europskih obaveza dobio derbi Dinama i Rijeke. Sopićev debi pripao Kolariću...

Piše Jakov Drobnjak,
Pajač nakon europskih obaveza dobio derbi Dinama i Rijeke. Sopićev debi pripao Kolariću...
Šibenik: NK Šibenik i GNK Dinamo u utakmici 30. kola Prve HNL | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Igor Pajač dijeli pravdu u prvoj utakmici 12. kola između Dinama i Rijeke na Maksimiru. Lovrić ide na istarski poluotok, dok će Čulina suditi Belupu i Hajduku u Koprivnici

Nakon zanimljivog 11. kola te nekoliko utakmica hrvatskog Kupa očekuju nas sjajno dvoboji u 12. kolu Hrvatske nogometne lige, a prednjači upravo prva utakmica kola gdje će derbi odigrati Dinamo i Rijeka na Maksimiru od 16 sati. Na blagdan Svih svetih utakmicu će suditi Igor Pajač, uz pomoć Bojana Zobenice i Ivana Janića, dok će četvrti sudac biti Filip Cindrić. U VAR sobi je Tihomir Pejin.

VELIKI INTERES VIDEO Navijači Hajduka čekaju u redovima, ali u Koprivnici
VIDEO Navijači Hajduka čekaju u redovima, ali u Koprivnici
GOSTUJU NA MAKSIMIRU Sanchez uoči derbija: 'Utakmicu će odlučiti trenuci gdje moramo ostati mirni. Napredak se vidi'
Sanchez uoči derbija: 'Utakmicu će odlučiti trenuci gdje moramo ostati mirni. Napredak se vidi'

Drugu utakmicu u subotu odigrat će Istra i Vukovar (18.45), a na Aldo Drosini će pravdu dijeliti Zdenko Lovrić. Njemu će uz aut-linije pomagati Goran Pataki te Marko Reljan, a četvrti je Antonio Melnjak. U VAR-u će sve nadzirati Ivan Bebek

Nedjeljni program otvaraju Slaven Belupo i Hajduk u Koprivnici (16 sati), gdje se očekuje velik broj navijača splitske momčadi. Glavni sudac je Ante Čulina, pomoćnici su Dario Kolarević i Marko Maloća, a četvrti sudac je Oliver Romić. VAR soba je spremna za Marija Zebeca. Druga utakmica na zadnji dan u tjednu igra se u Osijeku s početkom u 18 sati gdje će Željko Sopić imati debi na klupi domaće momčadi. Protivnik je Varaždin, a pravdu dijeli Patrik Kolarić, uz pomoćnike Luku Pajića i Ivana Starčevića, dok je četvrti sudac Filip Dragašević. U VAR-u je Fran Jović.

Velika Gorica: Rijeka i Gorica sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a
Velika Gorica: Rijeka i Gorica sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Kolo u ponedjeljak zatvaraju Gorica i Lokomotiva u Turopolju (18 sati). Utakmicu, kao glavni sudac, sudi Ante Terzić, a pomoćni suci su Vice Vidović, Nikola Kečkiš te četvrti Ivan Vukančić. Iz VAR sobe će sve gledati Ivan Matić.

