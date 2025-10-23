Sudio je Ligu prvaka, a sad će utakmicu Varaždina i Slavena

Na službenoj stranici HNS-a objavljeni su suci koji će suditi 11. kolo HNL-a, u kojem imamo i jedan derbi, onaj između Rijeke i Osijeka. Dvije momčadi koje su do sada u prvenstvu razočarale igrat će na Rujevici u nedjelju u 16 sati, a susret će se moći pratiti na MAXSportu 1 i na HRT-u 2.

Novo kolo domaćeg prvenstva otvara utakmica Gorice i Hajduka na novom travnjaku gradskog stadiona u Velikoj Gorici s početkom u 18 sati. Za nju su delegirali Patrika Plavšića, a pomoćnici su mu Anto Marić, Vinko Podrug i Antonio Melnjak. U VAR-u će biti Ivan Vučković i Luka Pušić.

Subotnji program započinje susretom između Lokomotive i Istre na Maksimiru (15.45), a pravdu na toj utakmici dijelit će Ivan Vukančić uz Hrvoja Radića, Alena Jakšića i Matea Ercega. U VAR sobi bit će Ivan Matić i Tihomir Pejin. Drugi subotnji dvoboj, u kojem se sastaju Varaždin i Slaven (18 sati), pripao je Igoru Pajaču. On je u srijedu sudio i utakmicu Lige prvaka između Athletic Bilbaa i Qarabaga gdje je odradio dobar posao bez ikakvih repova. Pri dijeljenju pravde pomagati će mu Bojan Zobenica, Bruno Geller i Ante Terzić, dok će u VAR-u biti Fran Jović i Dario Kulušić.

Derbi kola na Rujevici pripao je Anti Čulini, Dariju Kolareviću, Dominiku Benkoviću i Duji Strukanu, dok će u VAR-u biti Mario Zebec i Ante Čuljak. Posljednju utakmicu igraju Dinamo i Vukovar u Vinkovcima (18 sati), a pravdu na stadionu Cibalije, koji je ove sezone postao dom novog prvoligaša iz Grada heroja, dijelit će Dario Bel koji u četvrtak sudi Konferencijsku ligu utakmici Strasbourg - Jagiellonia. Pomoćnici će mu biti Kristijan Novosel, Dino Knez i Nikola Vuković, a u VAR-u će eventualne sporne situacije provjeravati Ivan Bebek i Ivan Mihalj.