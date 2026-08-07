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IZJAVA NAKON SLAVLJA

Pajaziti: Zbog kiše sam igrao još bolje, lopta je bila brža. Primili smo smiješne golove u 2. dijelu

Piše Ivan Kužela,
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Pajaziti: Zbog kiše sam igrao još bolje, lopta je bila brža. Primili smo smiješne golove u 2. dijelu
Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk je u Litvi pregazio Žalgiris 5-2 i zakoračio prema doigravanju Konferencijske lige, a strijelac Pajaziti poručuje da posao tek treba dovršiti u Splitu

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Hajduk je u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige gostovao kod Žalgirisa u Litvi i uvjerljivo slavio. Splitska momčad razbila je Litavce 5-2 i tako napravila veliki korak prema plasmanu u doigravanje Konferencijske lige. Utakmicu je prokomentirao Adrion Pajaziti, strijelac trećeg pogotka za Splićane.

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- Osjećaj je odličan. Atmosfera u svlačionici je sjajna iza ovakve utakmice. Znamo da nas čeka još 90 minuta u Splitu, ali dobar je osjećaj ostaviti negativan tjedan iza nas i konačno zaključiti negativan rekord na gostovanjima u Europi. Sada moramo dovršiti posao idući tjedan. Osjećao sam se dobro igrajući na umjetnoj travi. Počela je padati kiša, to je bilo još bolje. Lopta je bila brža. Osjećao sam se dobro na terenu.

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Usporedio je Pafos sa Žalgirisom.

- Drukčiji je protivnik. U prvoj utakmici s Pafosom smo bili dobri. U drugoj na Cipru nismo bili dobri kao momčad, a Pafos nije imao što izgubiti. Protiv Varaždina smo odigrali najlošije poluvrijeme ove sezone. Drugi dio je bio bolji, ali smo primili smiješne pogotke. Međutim to je nogomet, dogodi se kada su utakmice svako tri dana. Dosta smo bili na putu, na Cipar pa nazad, onda u Varaždin. Let nam je bio odgođen, došli smo u 2 sata iza ponoći. Bili smo umorni, ali nije to izlika. Pokušat ćemo biti bolji protiv Istre.

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