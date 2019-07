Paklena noć u Vegasu: Ilegalno se tukao na ulici, sada lovi vrh

Borilačka meka Las Vegasa spremna je svjedočiti još jednoj povijesnoj priredbi UFC-a. U gradu koji nikad ne spava noćas će se održati sjajan UFC 239 koji broji nekoliko sjajnih borbi. Deseta obrana titule Jona Jonesa, debi Lukea Rockholda u poluteškoj kategoriji, sjajan okršaj Jorgea Masvidala i Bena Askrena...

Glavni program večeri otvorit će vječni Diego Sanchez, koji će se u 41. profesionalnoj borbi boriti s Michaelom Chiesom. Netom prije borbe, Sanchez je napustio Jackson-Wink dvoranu u Albuquerqueu smatrajući kako mu ne pridaju dovoljno pažnje uoči važne borbe sa zahtjevnim protivnikom.

Naime, u istoj dvorani treniraju Jon Jones i Holly Holm, a oboje će noćas u Las Vegasu sudjelovati u borbi za naslov. Vlasnik dvorane i glavni trener Greg Jackson te njegova desna ruka Mike Winkeljohn fokus su stavili na prvaka poluteške kategorije i bivšu šampionku bantama što je u očima Diega Sancheza značilo samo jedno - ponovni rastanak.

Foto: Justin McKie/Press Association/PIXSELL

- Ovo je trenutak Diega Sancheza. Donio sam veliku odluku. Tri tjedna prije meča, nema više J-W Akademije. Idem na ovaj meč samo s jednim trenerom. Ljudi me pitaju što radim? Diego? Ali u ovom trenutku više ne razmišljam samo glavom, nego osjećam stvari. To je vrlo bitan dio onoga što je Diego Sanchez - rekao je karizmatični borac nakon odlaska.

- Nije bilo tu prave ljubavi prema Diegu. Možda zato što slijede dvije borbe za titulu Jonesa i Holly? Ali znate što? Boli me ona stvar. Ja sam Diego Sanchez, ja sam član Kuće slavnih, ja sam poseban - rekao je pobjednik prvog The Ultimate Fightera.

Michael Chiesa odradit će tek drugu borbu u velter diviziji nakon što je u lakoj vezao dva poraza protiv Anthonyja Pettisa i Kevina Leeja pa kimurom savladao Carlosa Condita na debiju u velteru. Bit će poveći favorit u ovoj borbi, no prekaljeni Sanchez još nije za staro željezo.

Rockhold debitira u poluteškoj

Luke Rockhold konačno će debitirati u poluteškoj kategoriji. Nekad prvak srednje divizije u posljednje vrijeme nije bio sasvim svoj i u posljednje tri borbe dva puta je gubio teškim nokautom. Prvi put kada mu je novopečeni Hall of Famer Michael Bisping preoteo titulu, a onda i u borbi za interim naslov protiv Yoela Romera.

Oba nokauta bila su iznimno teška, Rockhold nije djelovao kao nekada kada je pokorio kategoriju do 84 kilograma i odlučio je da je vrijeme za promjene. Njegovo tijelo više nije moglo podnijeti skidanje kilograma, strahovito je gubio na snazi i koordinaciji pa je odlučio karijeru nastaviti u poluteškoj do 93 kilograma.

Noćas bi trebali gledati snažnijeg i raspoloženijeg Rockholda, motiviranijeg svakako, ali preko puta njega stajat će čovjek koji ima samo jednu misiju - ubrzo napasti pojas prvaka.

Jan Blachowicz bio je u nizu od četiri pobjede prije nego je nokautom u trećoj rundi izgubio od večerašnjeg izazivača Thiaga Santosa. Da je pobijedio, on bi bio idući izazivač Jona Jonesa, ovako morat će se vaditi protiv debitanta iz noćne more.

Blachowicz je, osim sjajnih rezultata u UFC-u posljednje vrijeme, hrvatskoj publici najpoznatiji po pobjedi nad Igorom Pokrajcem na UFC Zagreb.

Iako nema određenu 'specijalku' može se reći da je svestrani all round borac s više nego solidnim stand-upom. Blachowicz bi prednost mogao imati u klinču, ali morat će pronaći način kako efikasno skratiti distancu Rockholdu.

Tukao se po dvorištima

Zatim slijedi sjajna borba Jorgea Masvidala i Bena Askrena, koja će biti pod posebnim povećalom. Masvidal je borac koji je među top 5 u UFC-u po broju borbi koje su završile sudačkom odlukom. Bez obzira na sve, riječ je o atraktivnom borcu koji je prošao od "Aljaske do Meksika" prije nego je došlo njegovo vrijeme za zasjati.

Ako u YouTube upišete "felony fights jorge masvidal" dobit ćete rezultate i videe mladog Masvidala u ilegalnim dvorišnim tučnjavama koje je organizirao danas pokojni Kimbo Slice. Od tuda je Masvidal krenuo, a ukoliko preskoči Bena Askrena ubrzo bi se mogao boriti za titulu.

U svojoj posljednjoj borbi brutalno je nokautirao Darrena Tilla i pobjeda protiv Bena Askrena gurnula bi ga na sam vrh veltera.

No, ako je netko tvrd orah onda je to Askren. Donedavno najbolji borac izvan UFC-a debitirao je protiv opakog Robbieja Lawlera, preživio kanonadu teške artiljerije u debiju pa slavio bulldog chokeom u prvoj rundi. Još uvijek je neporažen u karijeri i premda mu je stand up srednja žalost, njegov vještine u klinču i parteru su vanzemaljske.

Masvidal se vjerojatno nije susreo s takvim levelom borbe u parteru i prvenstveno će morati pronaći način kako zaustaviti Askrenovo rušenje što će, kao i uvijek, biti njegov prvi cilj.

Holm traži čudo

Holly Holm izgubila je od Cris Cyborg u borbi za naslov prvakinje pero kategorije. Prva cura koja je pobijedila Rondu Rousey pružila je fantastičan otpor najboljoj borkinji posljednjih 10-ak godina, ali to nije bilo dovoljno za pojas.

Foto: Twitter/Jeremy Meeks

Sada će dobiti drugu priliku za naslov protiv Amande Nunes u sunaslovnoj borbi večeri, koja je isti taj pojas uzela Cris Cyborg strašnim nokautom u prvoj rundi. Bila je to najveća ženska MMA borba u povijesti iz koje je Nunes izašla kao apsolutna vladarica ženskog MMA-a.

Tada je uparila pojas pero kategorije s pojasom bantama i postala prva žena kojoj je to uspjelo te se pridružila Conoru McGregoru i Danielu Cormieru kao jedinim 'double champovima' do tada. Kasnije je dvostruki prvak postao i Henry Cejudo.

Foto: Jason Franson/Press Association/PIXSELL

Holm će noćas pred sobom imati najbolju udaračicu s kojom se ikad susrela. Put do uspjeha morao bi biti sjajno kretanje, držanje distance, dobar rad nogu i korištenje sjajnih kickova kojima raspolaže. U protivnom, ne piše joj se dobro.

Jones 10. put brani naslov

Uvertira je to u glavnu borbu večeri koju je borilačka zajednica s nestrpljenjem dugo iščekivala. Jon Jones po deseti put branit će naslov poluteške kategorije, a ispred njega stat će opaki Thiago Santos, koji je, kao što smo već spomenuli, u prošloj borbi nokautirao Jana Blachowicza.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Thiago Santos dosegao je formu karijere i prvi put će pokušati osvojiti naslov iako se godinama borio na najvišoj razini srednje kategorije. Njegov forte je iznimna snaga i malj u ruci, taj čovjek može udariti nenormalno jako.

No, njegova slabost je lošiji kardio u kojem Jon Jones savršeno vidi svoju priliku. Stoga je u pripremi ove borbe imao nešto drugačiji pristup i okršaj je dočekao najizrezaniji u posljednjih nekoliko godina. Plan mu je odvesti borbu u duboke vode, odnosno u šampionsku četvrtu i petu rundu gdje Brazilac ima malo šanse.

Normalno, ukoliko ga ne pobijedi i ranije, ali Santos svoju šansu ima prve dvije runde dok je još svjež, eventualno u trećoj. Posljednjih 10 minuta sve je na strani Jona Jonesa i bilo bi pravo čudo ako bi Santos nešto napravio u posljednje dvije runde.

Poluteška kategorija prije nekoliko godina bila je deficitarna, sada je ispunjena sjajnim borcima i Jonesov prelazak u tešku kategoriju ima smisla jedino ako će se održati trilogija s Danielom Cormierom. Prvak poluteške i po mnogima najbolji borac svih vremena o drugome ni ne razmišlja.