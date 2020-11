Pakleni studeni za Dinamo: Dva derbija i ponovno Wolfsberger

Dinamo danas igra protiv Istre 1961 u Maksimiru, a onda ga nakon što reprezentacije odrade svoje utakmice, čeka Osijek u gostima, zatim Wolfsberger, a onda na koncu mjeseca i Hajduk u Maksimiru

<p>Dva natjecanja, a u oba je <strong>Dinamo</strong> prvi. U HNL-u je to očekivano, a nakon tri kola<strong> Europske lige</strong> je momčad <strong>Zorana Mamića</strong> na vrhu skupine K s pet bodova. Zasad Zagrepčani dobro guraju na sva tri fronta, naravno i u Kupu.</p><p>Nije to protiv Wolfsbergera bila partija o kojoj će se pričati budućim naraštajima, ali je bila tvrda utakmica u kojoj je Dinamo došao do možda i tri ključna boda na putu prema europskom proljeću. Velike momčadi pobjeđuju i kad ne igraju dobro, zar ne?!</p><p>Dinamo danas od 15 sati igra protiv Istre 1961 u Maksimiru. Na klupi ponovno neće biti Zorana Mamića, koji ima korona virus, tamo će biti njegov kum Alen Peternac, koji je u svojem trenerskom debiju srušio Austrijance. Naravno, “modri” će igrati u slabijem sastavu nego što bi to bio slučaj da nema problema s korona virusom.</p><p>Nakratko se razmišljalo i o odgodi ove utakmice, ali Zagrepčani će igrati protiv Puljana, koje su na početku sezone u gostima pobijedili 1-0 golom Brune Petkovića iz penala. Današnja će utakmice, bez ikakve sumnje, u studenom biti najlakša za hrvatskog prvaka. Bit će to pakleni mjesec za Dinamo. Naravno, nakon utakmice s Istrom slijedi reprezentativna stanka. Neki će dinamovci igrati za svoje reprezentacije, a neki će biti u izolaciji zbog korone, a nakon toga će se vratiti treninzima.</p><p>Nakon reprezentativne stanke, Dinamo čeka prvi derbi u HNL-u u studenom. Hrvatski prvak gostuje kod Osijeka u Gradskom vrtu. Bit će to sraz Zorana Mamića i Nenada Bjelice. Doista, ta se utakmica dugo iščekuje. Bjelica će silno htjeti srušiti svoj bivši klub, a Zagrepčani će u tom srazu htjeti potvrditi kako su i dalje daleko najjača momčad HNL-a.</p><p>Pet dana nakon gostovanja u Osijeku, “modre” čeka gostovanje u Klagenfurtu, kod Wolfsbergera u 4. kolu Europske lige. Dinamo ima pet bodova, Wolfsberger četiri. Momčad Zorana Mamića je ispred Austrijanaca na vrhu skupine nakon zagrebačke pobjede od 1-0. Svjesni su u Dinamu kako je utakmica u Austriji kljuna.</p><p>S nova tri boda bi došli na korak od prolaska dalje, bili bi na čelu skupine s osam bodova u četiri kola. Ne bi ni bod iz Austrije bio tako loš, ali želja su tri. Nakon toga Dinamo još čekaju Feyenoord u gostima i CSKA doma i stoga bi bilo sjajno uzeti šest bodova u dva sraza s Austrijancima.</p><p>Tri dana nakon gostovanja u Austriji, u Maksimiru se igra najveći derbi hrvatskog nogometa. Dinamo je na Poljudu ove sezone slavio 2-1, Hajduk je u velikim problemima posljednjih tjedana, smijenio je trenera Harija Vukasa, ali ovo je najveća utakmica našeg nogometa. “Bili” će se kao i uvijek posebno “napaliti” na Dinamo. To će biti posljednja utakmica za <strong>Zagrepčane </strong>u studenom, a nakon toga i prosinac donosi nekoliko teških izazova našem prvaku.</p><p>Prije svega dva posljednja kola Europske lige, gostovanje na Rujevici u HNL-u, a imat će Dinamo do stanke i još tri sraza u domaćim natjecanjima. Osminu finala Kupa protiv Rudeša, gostovanje kod <strong>Slaven Belupa</strong> u Koprivnici i za kraj polusezone domaću utakmicu protiv Varaždina. Puno je teških izazova pred “plavima” u idućih mjesec i pol dana. Trebaju pokazati prava i dobra lica u tri derbija u ligi i u tri utakmice u Europi. Neki bitni igrači tek trebaju proigrati, čeka ih se otpočetka sezone.</p><p>- Odigrali smo sedam, osam utakmica bez previše odmora i ovaj će nam odmor dobro doći. Imamo dosta igrača koji idu u reprezentacije i koji se neće odmoriti, ali za ove koji ostanu i ne idu napravit ćemo sve da se maksimalno odmore. Jer nas opet, za dva tjedna, čeka ubitačan ciklus, još više utakmica, derbiji, odlučujuće utakmice, tako da se moramo maksimalno pripremiti za to - rekao je pomoćni trener Alen Peternac.</p>