Palaversa bez objašnjenja 'na ledu', Nejašmićev sjajan potez

Niz od osam utakmica s pozitivnim ishodom koji su igrači Hajduka ostvarili između dva poraza od Dinama u ovom je trenutku očito njihov maksimum. Za nešto više trebat će i igračke kvalitete i vremena za uigravanje...

- Dinamo je bio iskusniji i zabili taj jedan gol, a za nas je ovo bilo još jedno iskustvo u procesu sazrijevanja - priznao je trener Hajduka Siniša Oreščanin, koji je uoči utakmice igračima u svlačionici kazao kako im je puno važniji nedjeljni ogled s izravnim konkurentom za Europu Osijekom.

Dojam s tribina je da Hajduk ne bi dao gol da se igralo 'do ujutro', i to prije svega jer su u susret ušli s figurom manje u veznom redu, što Barry i Jradi nikako nisu uspijevali nadoknaditi, a Mijo Caktaš je ostao izoliran u sendviču između Theophilea i Dilavera te Šunjića i Gojaka, bez mogućnosti da u međuprostorima stvori višak i kvalitetnim pasom pronađe suigrače. Tu je Dinamo stvorio brojčanu prednost, koju doduše nije uspjeli materijalizirali, dojam je da ni gosti ne bi zabili gol 'do ujutro', da nije bilo Posavčevog poklona.

No slaba je to utjeha igračima i navijačima Hajduka koje u nedjelju očekuje dvoboj s Osijekom, dvoboj u koji će ući bez Mije Caktaša, a pitanje je i što će biti s Antom Palaversom koga Oreščanin nije koristio ni u Puli, ni sinoć protiv Dinama, što je svakako tema o kojoj će se i te kako pričati narednih dana. Morao bi Oreščanin dati jasniji i konkretniji odgovor na pitanje što se događa s mladim veznjakom koji je nakon potpisa ugovora života s Manchester Cityjem ostao na posudbi na Poljudu.

Nejašmić zaslužio pohvale i pljesak

Ako navijačima Hajduka nešto može biti utjeha, onda je to još jedna vrlo solidna predstava mladog Darka Nejašmića, kojeg je Oreščanin izvukao iz igre pred kraj utakmice kako bi mu priuštio zasluženi pljesak s tribina. Nije ovo bila najbolja partija mladog veznjaka u bijelom dresu, no potez kada se na svojoj polovini terena lijepo riješio dvojice protivničkih igrača i dugom loptom gurnuo Jaira u priliku, bio je potez kakav se rijetko viđa i u jačim ligama od HNL-a.

Hajdukov trener Oreščanina je nakon utakmice došao na centar do suca Damira Batinića, a onda u razgovoru s njim hodao sve do tunela koji vodi prema svlačionici. Nije Oreščanin želio otkriti o čemu su pričali, no nema sumnje da je u pitanju bilo igranje rukom Šunjića u kaznenom prostoru pred kraj utakmice, kao i crveni karton Miji Caktašu.

Batinić nije pogriješio kada je isključio Caktaša, koji je više puta dlanom i podlakticom udario Ivana Šunjića u lice, no mogao je ranije zaustaviti igru jer je Šunjić dugo navlačio Caktaša za dres. A o kažnjivom kontaktu Šunjićeve ruke s loptom u kaznenom prostoru Dinama nakon Sahitijevog udarca teško da može biti govora, jer je Šunjić imao ruke iza leđa...