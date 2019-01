Palaversa prošao liječnički, za City potpisuje u srijedu ujutro

Iako se očekivalo da će Ante Palaversa večeras staviti potpis na dugogodišnji ugovor s Manchester Cityjem, sve sutra je odgođeno za sutra zbog toga jer procedura mora biti poštovana sa obje strane, kako Cityjeva tako i Hajdukove.

U dijelu medija se pojavila navodna fotografija Palaverse koji potpisuje ugovor, no to nije istina, potvrdio nam je igračev menadžer Ante Peša koji je također u Manchesteru.

- Ante je danas cijeli dan bio na liječničkim pregledima, dosta je papirologije koju treba razriješiti i to će biti obavljeno sutra kroz jutro. Sve je u najboljem redu, no prava je istina da ugovor još uvijek nije potpisan, to ćemo također obaviti sutra ujutro - kazao je Peša.

Informaciju da je Palaversa potpisao demantirao je i Hajduk.

Nakon što u srijedu ujutro Palaversa potpiše ugovor (pretpostavlja se da će biti riječ o ugovoru na četiri i pol godine), Hajduk će za transfer dobiti čistih šest milijuna eura, 4,5 milijuna od transfera i 1,5 milijuna na ime posudbe, ali to možda nije sve, jer bi dio novca splitski klub mogao dobiti i kroz razne bonuse (ako Palaversa zaigra za City, zabije i slično).

Uz sve to u ugovoru će navodno stajati i kako bi Hajduk imao 10 posto od budućeg transfera. Kad se to zbroji, svota od transfera mogla bi biti i preko 9 milijuna eura čime bi Palaversa postao najbolji posao u povijesti Hajduka.

Dosadašnji rekord drži Nikola Vlašić čiji je transfer u Everton bio oko osam milijuna eura. No za razliku od tog transfera Palaversa nema u ugovoru klauzulu prema kojoj bi dio novca od transfera pripao obitelji, već kompletan iznos ide Hajduku.