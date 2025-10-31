Obavijesti

OKRENULI 0-3

Palmeiras velikim preokretom izborio finale Cope Libertadores

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: RICARDO MORAES/REUTERS

Bit će ovo peti put u zadnjih šest godina kako će u finalu igrati dva brazilska kluba, a drugi put će snage odmjeriti upravo Palmeiras i Flamengo. Oni su igrali i u finalu 2021. godine u Montevideu kada je sa 2-1 bio bolji Palmeiras

U finalu ovogodišnje Cope Libertadores, južnoameričke inačice nogometne Lige prvaka, igrat će dva brazilska sastava Flamengo i Palmeiras.

Nakon što je Flamengo osigurao finale još u noći sa srijede na četvrtak 0-0 remijem u uzvratnoj polufinalnoj utakmici na gostovanju kod argentinskog Racinga kojim su obranili minimalnu 1-0 prednost iz prve utakmice, Palmeiras je u noći s četvrtka na petak na svom Allianz Parqueu u Sao Paulu ostvario veliki preokret protiv ekvadorskog LDU Quita svladavši ga sa 4-0 te tako nadoknadivši zaostatak od 0-3 iz prvog susreta.

Sosa (20) i Fuchs (45+5) zabijali su u prvom poluvremenu i tako smanjili prednost ekvadorskog sastava na samo jedan gol, da bi u nastavku Veiga (68, 82-11m) s dva gola kompletirao veliki preokret.

Bit će ovo peti put u zadnjih šest godina kako će u finalu igrati dva brazilska kluba, a drugi put će snage odmjeriti upravo Palmeiras i Flamengo. Oni su igrali i u finalu 2021. godine u Montevideu kada je sa 2-1 bio bolji Palmeiras.

I Palmeiras i Flamengo će u finalu, koji je na rasporedu 29. studenoga u Limi, tražiti svoj četvrti naslov kontinentalnog prvaka. Palmeiras je bio najbolji 1999. 2020. i 2021., a Flamengo 1981., 2019. i 2022.

