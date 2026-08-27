Pamić za 24sata: Dinamo je ovo morao proći! Golmani? Ne bih htio da itko bude uvrijeđen

Dinamo ni ove sezone neće igrati Ligu prvaka. Zagrepčani su zapeli na posljednjoj europskoj stepenici, u kvalifikacijama za nogometnu elitu izbacio ih je Viking. Norvežani su kvalitetna i organizirana momčad, ali i dalje ostaje dojam kako su "modri" puno talentiranija družina, kako su ispali od slabije momčadi. I kako se taj Viking jednostavno morao proći.

Pokretanje videa... VIDEO Trening Dinama na Maksimiru | Video: 24sata

- Tužan sam, baš sam tužan. Dinamo je morao, kako god zna, proći taj Viking, bila je ovo sjajna šansa da u Maksimiru opet gledamo Ligu prvaka. Norvežani me baš ničime nisu impresionirali u ove dvije utakmice, dojma sam kako su čak i malo predvidiva momčad, po meni je Dinamo razina više u odnosu na Viking - priča nam Igor Pamić, pa dodaje:

- I dalje sam mišljenja kako Dinamo ima dosta bolji igrački kadar od Vikinga, kako se to moralo proći. I vjerujem da to, pa čak i sada, misli i Mario Kovačević. Ali opet, treba biti realan i reći kako "modri" nisu pokazali dovoljno, pa će se morati zadovoljiti Europskom ligom. Šteta, imali su priliku, jako veliku priliku zaigrati Ligu prvaka.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

U Dinamovom je rosteru još uvijek puno otvorenih pitanja, nije doveden kvalitetan vratar, nisu stigla ozbiljna pojačanja, prodalo se puno zahvalnih pojedinaca...

- Idemo ovako, da se nitko ne uvrijedi, ali nijedan aktualni golman nema potrebnu kvalitetu za Dinamo. I ove su sezone Dinamovi golmani imali previše pogrešaka na europskoj sceni. Pitanje golmana se moralo odavno riješiti, naći tu neko kvalitetno rješenje, ali ne bih ispadanje od Vikinga stavljao samo na njihovu dušu. Dinamovci su griješili u svim fazama igre, imali slaba rješenja u "build-upu", tako su i primili taj drugi gol u Stavangeru.

Je li čitav pohod "modrih" na Ligu prvaka slabo pripremljen? Dinamov igrački kadar je ipak pretanak za velike stvari...

- Možemo i o tome raspravljati, ali Dinamo je opet ove dvije utakmice imao puno kvalitetniji kadar od Norvežana. I to je jedino bitno, to je poanta cijele priče. Svaka čast Norvežanima, ali Dinamo je ispao od slabije momčadi. Organizacija i disciplina u igri su nadmašile onaj čisti nogometni talent koji je bio uvjerljivo na strani "modrih", a to nikad nije dobro.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Dinamo se sad okreće zahtjevima Europske lige...

- Do kraja prijelaznog roka ostalo je još oko tjedan dana, vjerujem da će čelnici Dinama u tom periodu odraditi neke "kozmetičke" promjene, pojačati momčad na željenim pozicijama. OK, nije se ušlo u Ligu prvaka, ali nije kraj svijeta, sad treba biti spreman za Europsku ligu. Boban i društvo su u proteklom periodu dokazali kako znaju što rade, donijeli su čitav niz dobrih odluka, sad trebaju momčad kvalitetno pripremiti za Europsku ligu. I tu biti pravi - završio je Pamić.