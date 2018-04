Paminjov kutak: Zaboravite na ljepotu, ovo je na sve ili ništa!

Kakav će to biti derbi! Ovo smo dugo čekali.

Kao prvo, ne očekujem ljepotu na terenu. Ulog je prevelik, a istovremeno Dinamo nema neku razinu igre. S druge strane, Hajduk će sigurno biti agresivan jer se nakon dugo godina uključio u borbu za naslov, ali upravo zato kod njih treba očekivati nervozu... Očekujem spektakla na tribinama, ali ne na terenu. E, sad, Hajduk će nošen publikom sigurno krenuti agresivno, imaju konstantu igre, dosta zabijaju i pitanje je koliko se Dinamo može braniti.

Tu je i psihološki faktor, gdje je Hajduk u velikoj prednosti. I to iz dvije stvari. Dinamo je lani bio u sličnoj situaciji i na kraju izgubio naslov, tako da im je to sigurno u glavama. Druga stvar, Dinamo je veći dio sezone bio bez poraza, imali su naslov u rukama, već su se vidjeli kako podižu pehar. Znate kako to zna biti zeznuto? Vidiš se kao prvak, a onda odjednom dođeš u situaciju da ideš najvećem rivalu pred 30.000 gledatelja! E, to je onda problem.

Hajduk nema što izgubiti jer, ako ćemo iskreno, nije ni pomišljao da ove sezone može biti prvak. Cijelu sezonu igrali su rasterećeno, igrali su onako kako su trebali, a Dinamo im je kiksevima omogućio da dođu u borbu za naslov. Iz tog aspekta, vrlo je bitno kako će igrači Hajduka reagirati, jer u takvoj atmosferi igrači često znaju podleći pritisku. Isto tako očekujem da će Hajduk dominirati, i pitanje je može li Dinamo odgovoriti. Tu će biti biti jako važan dvojac Ademi - Doumbia, a oni nisu baš... Kod Ademija se osjeti pauza i nije onaj pravi, bit će, to je sigurno, on je genijalan igrač, no još se traži. Doumbia igra previše u širinu i tu je Dinamov najveći problem.

I posebno bih naglasio još jednu stvar - strpljenje! To će biti vrlo, vrlo bitno. Zašto to kažem? Pa, pitanje je koliko igrači Hajduka mogu biti strpljivi u takvoj atmosferi, koliko će auditorij postati nervozan ako ne krene kako su zamišljali. Jedan gol Dinama može poremetiti cijeli Hajduk, može ih izbaciti iz takta, Dinamo ne. Modri ulaze s pet bodova prednosti i čak i ako izgube opet imaju dva boda prednosti.

Dinamu će jako nedostajati Dani Olmo, on je bio najkonstantniji igrač, ulijevao je najviše povjerenja, može igrati na više pozicija. I on strahovito puno nedostaje, strahovito. Mario Gavranović pak nije na onom nivou na kojem su navijači Dinama očekivali, puno se više mora uključivati u igru, čeka se taj njegov pas. Premalo se koristi u otvaranju i zato Dinamova igra pati. Ali, Gavranović je lani u Rijeci igrao na krilu i zašto ne bi u jednom djelu utakmice Soudani otišao na mjesto prve špice, a Gavranović na krilo? Soudani je daleko najbolji igrač HNL-a, broj jedan, i lako može odigrati prvu špicu, a Gavranović na krilu podsjetiti na one predstave od lani.

Dinamo ima i problem na desnoj strani u obrani, lijevo je Sosa jako dobar, no na desnoj strani nije to baš na nivou, tako da me zanima kako će se Dinamova obrana nositi sa silnim naletima Hajduka.

I za kraj, mislim da bi remi značio naslov Dinamu. Prvenstvo bi bilo zaključeno jer je premalo kola do kraja da bi Dinamo opet kiksao, a i remi bi ostavio veliki trag na igračima Hajduka i nisam siguran da bi sve pobijedili do kraja. No, jedno je sigurno. Ovo će biti jedna od najspektakularnijih i najvažnijih utakmica za hrvatski nogomet u posljednjih nekoliko godina. Jedva čekam.