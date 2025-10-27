Pao je veliki rival. Igor Štimac i Zrinjski slave ogromnu pobjedu

U derbiju 13. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, nogometaši Zrinjskog iz Mostara, koje s klupe predvodi Igor Štimac, slavili su protiv aktualnog lidera na ljestvici, Borca iz Banje Luke, rezultatom 2-1 te se tako približili na samo bod zaostatka.

Mostar: Susret HSK Zrinjski i FK Borac u 12. kolu WWin lige BiH | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL

Zrinjski je poveo već u trećoj minuti susreta kada je Matej Šakota preciznim udarcem nakon asistencije Frana Ćuže iskoristio brzi protunapad Mostaraca.

Borac je uspio izjednačiti u 33. minuti preko Luke Juričića, koji je preciznim udarcem okrunio lijepu akciju gostiju. U nastavku susreta, već u 47. minuti, kapetan Zrinjskog Nemanja Bilbija donio je novu prednost Mostarcima i, pokazat će se kasnije, postavio konačan rezultat. Borac vodi na ljestvici sa 25 bodova, Zrinjski ima 24, a treći je Željezničar sa 22 boda.