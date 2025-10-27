Obavijesti

Sport

Komentari 0
UZELI TRI BODA

Pao je veliki rival. Igor Štimac i Zrinjski slave ogromnu pobjedu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pao je veliki rival. Igor Štimac i Zrinjski slave ogromnu pobjedu
Mostar: Susret HSK Zrinjski i FK Borac u 12. kolu WWin lige BiH | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL

Zrinjski iz Mostara pobijedio je Borac iz Banja Luke 2-1 na domaćem terenu. Pobjedom se momčad Igora Štimca približila Borcu na samo bod zaostatka te je sada druga na tablici

U derbiju 13. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, nogometaši Zrinjskog iz Mostara, koje s klupe predvodi Igor Štimac, slavili su protiv aktualnog lidera na ljestvici, Borca iz Banje Luke, rezultatom 2-1 te se tako približili na samo bod zaostatka.

Mostar: Susret HSK Zrinjski i FK Borac u 12. kolu WWin lige BiH
Mostar: Susret HSK Zrinjski i FK Borac u 12. kolu WWin lige BiH | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL

Zrinjski je poveo već u trećoj minuti susreta kada je Matej Šakota preciznim udarcem nakon asistencije Frana Ćuže iskoristio brzi protunapad Mostaraca.

Borac je uspio izjednačiti u 33. minuti preko Luke Juričića, koji je preciznim udarcem okrunio lijepu akciju gostiju. U nastavku susreta, već u 47. minuti, kapetan Zrinjskog Nemanja Bilbija donio je novu prednost Mostarcima i, pokazat će se kasnije, postavio konačan rezultat. Borac vodi na ljestvici sa 25 bodova, Zrinjski ima 24, a treći je Željezničar sa 22 boda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice
PROVOKATIVNA LINDSEY

FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Vukovar - Dinamo 1-0: Debakl 'modrih'! Izgubili su od zadnje momčadi, Splićani slave
PORAZ ZAGREPČANA

VIDEO Vukovar - Dinamo 1-0: Debakl 'modrih'! Izgubili su od zadnje momčadi, Splićani slave

Vukovar je odigrao sjajnu utakmicu i šokirao Dinamo u Vinkovcima te pobijedio 1-0 golom Puljića. "Modri" u napadu nisu ništa stvorili te su odigrali izrazito slabu utakmicu. 'Modri' zaostaju tri boda za Hajdukom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025