Najbolje hrvatska troskokašica bez Univerzijade, trener u čudu

Danas u talijanskom Napulju započinje atletski dio programa Univerzijade, no među nekolicinom hrvatskih atletičarki i atletičara tamo neće biti višestruke državne prvakinje i najbolje hrvatske troskokašica i skakačice u dalj, Zadranke Paole Borović.

Iako je riječ o atletičarki koja ima 57 naslova prvakinje Hrvatske u svim kategorijama kao i hrvatskoj rekorderki te uzornoj studentici dobitnici rektorove nagrade, njeno ime je zaobiđeno, a za to njen trener Siniša Ergotić direktno optužuje izbornika Mladena Katalenića.

Otvoreno pismo trenera prenosimo u cijelosti.

Poštovani,

Danas u talijanskom Napulju počinje atletski dio programa na Univerzijadi. Na njemu će nastupiti i nekolicina hrvatskih atletičara. Razlog za ovo otvoreno pismo leži u činjenici da se na Univerzijadi nije našlo mjesta za Paolu Borović usprkos jasno iskazanom interesu za nastup, kao i više nego kvalitetnim rezultatom za ovo natjecanje.

Kroz ovaj tekst cilj je ukazati na netransparentan način rada Hrvatskog atletskog saveza, prvenstveno Izbornika Mladena Katalinića, a kako bi se rad saveza na ovom polju unaprijedio bez protežiranja bilo kojeg atletičara ili atletičarke, bez obzira iz kojeg kluba dolazili ili tko im je trener.

Paoli Borović nanesena je ogromna šteta i nepravda za koju smo svjesni da nitko neće odgovarati, tu nažalost ne možemo ništa, ali smo ipak odlučili iskoristiti svoje pravo da ne šutimo te time bar pokušamo spriječiti buduće slične situacije.

Prije svega držim potrebnim pojasniti tko je Paola Borović i zašto je u njenoj karijeri Univerzijada jako bitna.

Na sportskom polju Paola drži sve rekorde u disciplini troskoka u svim dobnim kategorijama osim seniorskog na otvorenom za koji smo sigurni da neće odolijevati još dugo. Pored toga ima 57 naslova prvakinje Hrvatske u disciplinama troskoka i skoka u dalj. Naravno, standardna je reprezentativka koja nikad nije odbila nastup bez obzira čak i na eventualne zdravstvene tegobe kojih na troskoku često ima. Ove je godine proglašena najboljom sportašicom Grada Zadra. Uglavnom, jedna lijepa sportska karijera koja će tek doživjeti svoj vrhunac.

Na akademskoj razini Paola je prije nekoliko dana položila posljednji ispit na 5. godini Ekonomskog fakulteta, naravno sve u roku i s prosjekom 4,4. Dobitnica je Dekanove nagrade koja će nakon završetka 5. godine upisati doktorski studij. Uz navedeno od početka studija je vrlo aktivan član Hrvatske studentske asocijacije u sklopu koje organizira konferencije Marketing Madness i Business u sportu na kojemu svake godine u svojstvu predavača ili panelista nastupaju eminentna imena hrvatskog sporta.

Dakle, radi se o mladoj ambicioznoj osobi kakvu ovo društvo svakako treba, osim ako se radi o društvu iz Hrvatskog atletskog saveza. Hrvatski atletski savez svake godine od samostalnosti objavljuje dokument koji definira kriterije za nastup na međunarodnim atletskim natjecanjima. U tom dokumentu koji se za 2019. godinu bavi čak i dvobojem Europe i SAD-a (što nema baš veze s našim savezom), nema niti spomena Univerzijade. Niti slova. LINK

Na web stranici koja se obično koristi kako bi putnici na natjecanja dobili osnovne informacije o planu puta još uvijek nema niti slova niti o sastavu ekipe što također govori u prilog tvrdnji kako oko ovog natjecanja ništa nije transparentno.

Naravno da se ipak zna tko će braniti nacionalne boje u Napulju. Radi o kvalitetnim atletičarima kojima je tamo svakako mjesto. Ali čak i vrlo kratka analiza i usporedba sa 3 djevojke koju su na Univerzijadi nam opet daje za pravo smatrati kako je za Paolu Borović tamo moralo biti mjesta:

- Prema poretku na europskim tablicama od ove godine Paola bi kao 36. na tablicama bila druga. Jedne od djevojaka je 182. u Europi?!

- Prema poretku na svjetskim tablicama Paola bi ponovo bila druga kao 80 na svijetu dok su ostale preko stotog mjesta pa čak do 579. mjesta na svijetu.

- Za nas najjači argument je ustvari analiza onoga što je bilo potrebno na prošlim izdanjima Univerzijade za npr. plasman u finale. Finale u atletici je uvijek pokazatelj kvalitete. Za finale u troskoku na zadnje održanim Univerzijadama je bilo potrebno skočiti sljedeće:

2013. godine Kazan, Rusija 12.78

2015. godine Gwangju, Južna Korea 13.21

2017. godine Taipei, Taiwan 12.73.

Podsjećam da Paola ove godine ima 13.55 u dvorani i 13.52 na otvorenom.

Pametnome dosta. Paola Borović je dobila jasnu poruku da ne može nastupiti čak niti da sve sama plati!

Kronologija ove velike sportske nepravde je sljedeća:

- Početkom svibnja Paola Borović u uredu saveza postavlja pitanje kriterija za nastup na Univerzijadi te izražava jasnu želju za nastupom čak i da eventualno sama financira cijeli put i boravak

- Od djelatnika ureda saveza dobiva naputak da se njen klub službeno obrati savezu pa će dobiti odgovor. Inače uvedena je praksa da se niti treneri niti atletičari ne mogu obratiti svom savezu direktno nego to može i mora biti samo preko kluba.

- Nakon par dana iz matičnog kluba AK Dinamo-Zrinjevac stiže dopis na savez

- Nedugo nakon toga u klub stiže odgovor koji sadržava cijelu dijagnozu animoziteta i loših namjera kako se sportašici ne bi omogućio nastup, potpisan od Izbornika Mladena Katalinića



- Dopis kao razloge zašto Paola Borović ne može nastupiti na Univerzijadi navodi sljedeće:

A) Zato što odgovorna osoba saveza (to sam bio ja) nije 2013. godine poslala ekipu na Univerzijadu??!

B) Zato što trener Paole Borović (to sam opet ja) nije u njen plan i program stavio nastup na Univerzijadi

Zar je stvarno potrebno trošiti riječi na navedeni razlog da je za nešto 2019. godine krivo nešto od prije 6 godina? Čak i da je kakve to ima veze s Paolom Borović? Evo ipak nekoliko riječi:

A) Katalinić je očito zaboravio da je upravo u to vrijeme obnašao funkciju Predsjednika stručne komisije Hrvatskog atletskog saveza. Dakle isto kao i danas. Zar stvarno odgovorne osobe saveza nisu niti nakon 3 olimpijske medalje 2016. godine uspjele izboriti bolji status za sva natjecanja?

B) Pitanje plana i programa je također jako zanimljivo. Naime ispostavilo se poslije da nitko od putnika ili gotovo nitko nije planirao Univerzijadu nego ih je Izbornik koji toliko drži do procedure OSOBNO ZVAO DA IM PONUDI NASTUP!!!

Uz sve navedeno kristalno je jasna loša namjera te potpuni nedostatak kriterija. Potpuno je također jasno da su razlozi navedeni u dopisu izbornika potpuno promašeni i netočni.

Postavlja se pitanje što je onda trebala napraviti sportašica koja je državna rekorderka i višestruka prvakinja, finalistica europskih i svjetskih prvenstava u mlađim dobnim kategorijama te uzorna studentica sa Dekanovom nagradom kako bi dobila priliku.

Za početak bi valjda trebala i ona, a i svi ostali znati koji je kriterij odlaska na pojedina natjecanja te kako će dužnosnici saveza voditi brigu o interesima sporta kojeg vode bez diskriminacije bilo koga po bilo kojoj osnovi.

Srdačan pozdrav,

Siniša Ergotić

rener Paole Borović