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SLUČAJNOST?

Papinska intervencija? Omiljena momčad Lava XIV. prekinula je crni niz, evo kako je reagirao...

Piše HINA,
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Papinska intervencija? Omiljena momčad Lava XIV. prekinula je crni niz, evo kako je reagirao...
Foto: Mark Hertzberg
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Papa Lav XIV. slavi ulazak svojih White Soxa u doigravanje, a na pitanje je li pomogao “odozgo” samo se nasmijao

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Papa Lav XIV. pozdravio je plasman u doigravanje Major League Baseball (MLB) njegovih omiljenih Chicago White Soxa po prvi put nakon 2021., no Papa kao strastveni navijač kluba s južne strane Chicaga nije želio otkriti je li pritom zatražio malu pomoć "odozgo".

- Bez komentara - rekao je Papa Lav XIV. novinaru koji ga je upitao je li u uspjeh momčadi, koja je zauzela drugo mjesto u Središnjoj diviziji, bila uključena i kakva papinska intervencija kod Boga.

Ipak, prvi američki papa uz osmijeh je dodao:

- U Chicagu se događaju velike stvari.

Papa, rođen kao Robert Prevost u Chicagu, strastveni je navijač Soxa. Ubrzo nakon njegova izbora za Papu u svibnju 2025., pojavila se snimka na kojoj Prevost navija za tu momčad tijekom MLB finala 2005. godine, kada su posljednji put osvojili naslov u bejzbolu.

Soxi su osigurali mjesto u doigravanju u četvrtak pobjedom 9-1 nad momčadi Kansas City Royal, a dužnosnici Vatikana nisu komentirali je li te večeri netko vidio upaljen televizor u stanu Lava XIV u Apostolskoj palači.

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