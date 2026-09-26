Papinska intervencija? Omiljena momčad Lava XIV. prekinula je crni niz, evo kako je reagirao...

Papa Lav XIV. pozdravio je plasman u doigravanje Major League Baseball (MLB) njegovih omiljenih Chicago White Soxa po prvi put nakon 2021., no Papa kao strastveni navijač kluba s južne strane Chicaga nije želio otkriti je li pritom zatražio malu pomoć "odozgo".

- Bez komentara - rekao je Papa Lav XIV. novinaru koji ga je upitao je li u uspjeh momčadi, koja je zauzela drugo mjesto u Središnjoj diviziji, bila uključena i kakva papinska intervencija kod Boga.

Ipak, prvi američki papa uz osmijeh je dodao:

- U Chicagu se događaju velike stvari.

Papa, rođen kao Robert Prevost u Chicagu, strastveni je navijač Soxa. Ubrzo nakon njegova izbora za Papu u svibnju 2025., pojavila se snimka na kojoj Prevost navija za tu momčad tijekom MLB finala 2005. godine, kada su posljednji put osvojili naslov u bejzbolu.

Soxi su osigurali mjesto u doigravanju u četvrtak pobjedom 9-1 nad momčadi Kansas City Royal, a dužnosnici Vatikana nisu komentirali je li te večeri netko vidio upaljen televizor u stanu Lava XIV u Apostolskoj palači.