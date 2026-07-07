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GNJUSNO GA VRIJEĐALA

Mbappe odgovorio senatorici iz Paragvaja: Neću dopustiti da ovakvi šire mržnju i rasizam!

Piše 24sata,
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Mbappe odgovorio senatorici iz Paragvaja: Neću dopustiti da ovakvi šire mržnju i rasizam!
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Foto: James Lang/REUTERS
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Nakon poraza svoje reprezentacije u napetoj utakmici koju je odlučio Mbappéov precizan udarac s bijele točke za pobjedu Francuske 1-0, senatorica Amarilla objavila je tiradu usmjerenu na francuskog napadača

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Francuska nogometna zvijezda i kapetan reprezentacije Kylian Mbappé (27) našao se na meti gnjusnih rasističkih uvreda nakon što je svojim golom iz penala izbacio Paragvaj u osmini finala Svjetskog prvenstva. Uvrede je na društvenim mrežama uputila paragvajska senatorica Celeste Amarilla, članica Liberalne radikalne stranke, izazvavši međunarodni skandal i lavinu osuda.

Nakon poraza svoje reprezentacije u napetoj utakmici koju je odlučio Mbappéov precizan udarac s bijele točke za pobjedu Francuske 1-0, senatorica Amarilla objavila je na društvenim mrežama tiradu usmjerenu na francuskog napadača. U nizu objava ismijavala je njegovo podrijetlo, obrazovanje i izgled, opisujući ga kao "koloniziranog Kamerunca koji se očajnički pokušava predstaviti kao Francuz" i "divljaka koji nije naučio pisati".

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay v France
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Posebno odvratan bio je komentar u kojem je napisala: "Taj idiot nije naučio ni pisati. Umjesto majčinog mlijeka, sisao je kokosove orahe." Usto je sugerirala kako su ga paragvajski igrači nakon utakmice trebali ošamariti.

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Njezine objave nisu bile izolirani incident; uoči utakmice i bivši paragvajski golman José Luis Chilavert francusku je momčad nazvao "selekcijom iz Afrike", što je predsjednik Francuskog nogometnog saveza (FFF) Philippe Diallo osudio, rekavši da je Chilavert "nekad bio velik golman, a sada je pao u sramotu".

Mbappé joj žestoko odgovorio

Mbappé nije dugo čekao s odgovorom. U snažnoj izjavi objavljenoj na svojim profilima na društvenim mrežama, izravno se obratio senatorici, ali i stao u obranu paragvajskih nogometaša čiji je povijesni trud zasjenila.

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"Gospođo Celeste Amarilla, vi ste žena vrijedna prijezira i nedostojna svoje funkcije. Vi ne predstavljate Paragvaj, zemlju koja je tijekom cijelog natjecanja pokazivala strast i čast. Zbog vaše nepromišljenosti i otvorenog rasizma, cijeli je svijet već zaboravio put i povijesni napor koji su vaši igrači ostvarili tijekom ovog Svjetskog prvenstva, ustupivši mjesto nesposobnoj ženi koja stvara najgoru moguću sliku o svojoj zemlji. Nikada neću dopustiti da ljudi poput nje slobodno šire mržnju i rasizam po svijetu."

Vlada Paragvaja službeno se ogradila od izjava senatorice, navodeći da njezini komentari "ne predstavljaju ni vladu ni paragvajski narod" te su u suprotnosti s načelima poštovanja ljudskog dostojanstva. Oglasio se i predsjednik Fife Gianni Infantino, poručivši da "cijeli nogomet i društvo stoje u solidarnosti s francuskim kapetanom".

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U međuvremenu, Amarilla je objavila otvoreno pismo u kojem tvrdi da se kaje, ali je istovremeno optužila Mbappéa za rodno uvjetovano nasilje zbog njegovih komentara i zatražila ispriku.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay v France
Foto: James Lang/REUTERS

(*uz korištenje AI-ja)

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