Paraolimpijci i paraolimpijke odlični u Nottwilu! Osvojili su 16 medalja, od kojih sedam zlatnih

Hrvatski paraolimpijci Deni Černi, Luka Baković, Matija Sloup i Ivan Katanušić ostvarili su pobjede na WPA Grand Prix mitinga u Nottwilu.

Hrvatski paraolimpijci vratili se u domovinu: 'Lakše mi je bilo igrati finale nego držati govor'

U švicarskom Nottwilu je održan peti ovosezonski WPA Grand Prix na kojem su hrvatski paraatletičari osvojili 16 medalja, pri čemu sedam zlata.

Černi je uvjerljivo pobijedio u bacanju kugle F33 sa 11.53m iz druge serije. U istoj disciplini Massimo Iveta nije zabilježio ispravan hitac. Pobjedu je izborio i Ivan Katanušić u bacanju diska F64 sa rezultatom 53.86 iz druge serije.

Luka Baković je sa 15.65m pobijedio u bacanju kugle F46, a drugi u istoj disciplini bio je Erik Fabian Kaurin koji je kuglu bacio 15.16m.

Matija Sloup pobijedio je u bacanju kugle F40 sa 10.55m, rezultatom tek 10cm kraćim od osobnog rekorda.

Prvo mjesto u bacanju kugle F54 zauzeo je Marin Županović sa 7.27m, dok je u bacanju koplja F54 pobijedio sa 22.23m. Martina Krog je pobijedila u bacanju kugle F46 sa 10.25m iz druge serije.

Sara Marić je na 200m T47 postavila državni rekord sa 26.81 (+0.3 m/s), za ukupno drugo mjesto. Druga je bila i na utrci na 100m. Dionicu je pretrčala za 13.21 (+0.5m/s). Drugo mjesto je ostvarila i u skoku u dalj, sa 4.76m (-0.6m/s) što je njezin rezultat sezone.

Jedina natjecateljica u bacanju koplja F56 bila je Željka Brdar (F56) koja je koplje bacila 13.97m u četvrtoj seriji.

Drugi na 200m T38 bio je Antonio Kosmat koji je dionicu pretrčao za 25.70 (+0.9m/s), dok je na 400m T38 bio treći sa 59.22.

Sa 24.79m, Mirnes Omerhodžić zauzeo je drugo mjesto u bacanju čunja F51. Velimir Šandor (F52) zauzeo je drugo mjesto u bacanju diska sa 17.05m iz četvrte serije. U bacanju diska F38 Ivana Purkić bila je druga sa 29.37m,