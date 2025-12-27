Nakon ove pobjede Parma ima 17 bodova i popela se na 14. poziciju, no Cagliari i Lecce danas igraju, a Genoa u ponedjeljak. Fiorentina je zadnja na ljestvici sa devet bodova
KRIZA 'VIOLA'
Parma pobijedila Fiorentinu i ostavila ju zakucanu za dno lige
Čitanje članka: < 1 min
Parma je u subotu u utakmici 17.kola talijanskog prvenstva kod kuće s 1-0 pobijedila Fiorentinu.
Jedini pogodak na utakmici zabio je Oliver Sorensen u 48. minuti susreta. Hrvatski nogometaš Marin Pongračić odigrao je cijelu utakmicu za Fiorentinu.
Nakon ove pobjede Parma ima 17 bodova i popela se na 14. poziciju, no Cagliari i Lecce danas igraju, a Genoa u ponedjeljak. Fiorentina je zadnja na ljestvici sa devet bodova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku