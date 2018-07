Partijaner i humanitarac zbog ragbija odgodio svoje vjenčanje

Ne mogu vjerovati. Ovo je stvarno nevjerojatno. Preplavljen sam osjećajima, cijelu utrku uopće nisam razmišljao o tome i na kraju, odjednom, osvojio sam Tour de France. Nemam riječi, čovječe, ovo je nevjerojatno! Vjerovao sam da mogu pobijediti sve ove dečke, ali učiniti to na najvećoj mogućoj sceni... Ovo je ludilo, rekao je Geraint Thomas (32), pobjednik Tour de Francea i član momčadi Team Sky.

Thomas je ukupnu pobjedu osigurao već u pretposljednjoj etapi. Završio je treći iza Dumoulina i Froomea s ukupno 14 sekundi minusa. To je značilo samo jedno - u posljednjoj etapi morao je samo doći do cilja kako bi postigao najveći uspjeh u karijeri.

Foto: BENOIT TESSIER

Foto: BENOIT TESSIER

San svakog profesionalnog biciklista je zasjati na najvećoj sceni i osvojiti Tour de France. A kada to postigneš kao drugi vozač, jer prvo lice Teama Sky upravo je svemogući Chris Froome, onda je uspjeh još veći. Thomas je, ustvari, trebao voziti kao potpora Froomeu i pomoći mu osvojiti peti Tour de France. Kao i do sada.

No, umjesto planiranog, Thomas je odradio nevjerojatan podvig, postao prvi Velšanin pobjednik Tour de Francea i tek treći Britanac u povijesti nakon Bradleyja Wigginsa i Chrisa Froomea koji je osvojio, za što se često kaže, najteži individualni naslov kada je u pitanju izdržljivost.

Čovjek velikog srca

U cijeloj fami i strci, nakon što je već bilo jasno da će osvojiti naslov, Thomas nije zaboravio odakle je potekao. U malenom predgrađu Cardiffa, Birchgroveu, posebno se navijalo za svojeg heroja.

I tipično za njega, novi pobjednik Toura je usred najvećeg ludila uspio naći i izdvojiti malo vremena pa poslati srdačnu videoporuku bolesnoj 14-godišnjoj kćeri Debbie Wharton. Debbie je bila njegova prva trenerica koja ga je trenirala još tamo 1990-ih, a Thomas je njezinoj kćeri poručio neka se nastaviti boriti i da će sigurno pobijediti zloćudnu bolest.

Foto: POOL

Thomas je rođen u Cardiffu u Walesu gdje je napravio prve korake, gdje je išao u školu i odrastao. Tamo se zaljubio u biciklizam niti ne sluteći do kuda će dogurati. Njegova neiscrpna ljubav dovela ga je do trostrukog naslova svjetskog prvaka i dvostrukog osvajača zlatne medalje na Olimpijskim igrama. Sada će na policu s trofejima staviti i ovaj Tour de Francea.

Partijaner kada treba biti

Njegovi kolege i poznanici opisat će ga kao "iznimno radišnog i predanog sportaša, ali partijanera kada to treba biti".

- O, da. Voli popiti kada je vrijeme za to - rekao je njegov dugogodišnji trener Rod Ellingworth, sada jedan od čelnih ljudi Teama Sky.

Foto: POOL

- I bilo je noći kada smo ga morali pridržavati nakon nekoliko piva previše - dodao je.

I taj nekakav balans koji drži između profesionalnog i privatnog života omogućuje mu da bude opušten i ispravnog pristupa na utrkama.

- Pa, ne stresiram se previše. Želim pobijediti, normalno, ali ovo je samo biciklistička utrka na kraju krajeva - rekao je najtraženiji biciklist ovih dana pa dodao:

- Nije da moramo ići u Afganistan ili tako nešto. To su prave životne situacije. Mi smo privilegirani biti u poziciji u kojoj se trenutno nalazimo.

Foto: POOL

Nije senzacija nastala preko noći

Pokazao je nevjerojatan talent u dobi od 10 godina, sa 17 godina bio je svjetski prvak, ali tek je u 33. godini osvojio Tour de France. To pokazuje njegov konstantan razvoj, strpljenje i dugovječnost u ovome sportu. Uspio je uzeti žutu majicu držeći se izvan nevolja, dok su ostali vodeći - uključujući i Froomea - doživljavali sudare i padove, tehničke probleme i jednostavno lošu sreću.

- On nije senzacija nastala preko noći - rekao je njegov bivši momčadski kolega Simon Gerrans.

- Naporno je radio za ovo godinama.

A ključ je bio promjena prioriteta. Promijenio je ciljeve kako bi došao do najvećeg uspjeha u karijeri. Od juniorskih dana pa sve do 2012. godine fokusirao se samo na olimpijske medalje. No, nakon dva olimpijska zlata zaželio je osvojiti i poneki Grand Tour. Dogodilo se da je to upravo i onaj najveći.

Foto: BENOIT TESSIER

Pomaknuo vjenčanje zbog ragbija

Njegova dugogodišnja djevojka je Sara Elen Thomas. Upoznali su se dok je Sara studirala u Liverpoolu i, kako sama kaže, nije se odmah ludo zaljubila u njega. Privlačio ju je, ali tek je nakon nekoliko izlazaka zaiskrilo kako spada.

Dvojac se oženio 2015. godine, ali ne onako i onda kada su planirali. Budući da je 2015. godine bilo Svjetsko prvenstvo u ragbiju, ceremonija je bila odgođena i pomaknuta kako bi svi uzvanici - uključujući i samog mladoženju Gerainta, inače velikog zaluđenika ragbijem - mogli gledati Wales u sudaru s Australijom.

Preselili su se u Monte Carlo gdje i danas žive. A za jedan Sarin rođendan, Thomas je svojoj supruzi organizirao romantičnu vožnju biciklima.

Cijela stvar završila je na golf terenu, a tijekom vožnje Thomas je stvar ipak shvatio malo preozbiljno.

- Počeo se žaliti kako pedale nisu na pravilnim pozicijama pa sam mu morala reći da se malo smiri. Samo mi je odgovorio: "Sa, pa ja ovo radim za život, znaš?! - ispričala je anegdotu njegova supruga Sara.