Pašalić i Šutalo igrali u prvoj, s Atalantom stigli do još tri boda

<p>U susretu 30. kola talijanskog nogometnog prvenstva Atalanta je na gostovanju pobijedila Cagliari sa 1-0 iskoristivši neočekivani domaći poraz Intera od Bologne (1-2) u borbi za treće mjesto. </p><p>Pogodak odluke zabio je <strong>Luis Muriel</strong> u 27. minuti iz kaznenog udarca. <strong>Mario Pašalić</strong> je za Atalantu igrao do 60. minute, a <strong>Boško Šutalo</strong> do 83. minute, dok je <strong>Marko Rog </strong>upisao svih 90 minuta za domaći sastav.</p><p>Atalanta je iskoristila kiks Intera koji je kod kuće izgubio od Bologne sa 1-2 i sada ima samo bod zaostatka osam kola prije kraja prvenstva.</p><p>Bila je to utakmica u kojoj je Inter imao vodstvo, igrača više, a pri rezultatu 1-0 i kazneni udarac, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu Bologne.</p><p>Inter je poveo u 22. minuti golom belgijskog napadača Romela Lukakua koji je postigao svoj 20. pogodak ove sezone.</p><p>U početku akcije Lautaro Martinez je udarcem glavom pogodio vratnicu, a Lukaku je odbijanac pospremio iza leđa Lukasza Skorupskog.</p><p>U 57. minuti gosti su ostali s igračem manje, nakon što je zbog prigovora isključen Roberto Soriano, a samo pet minuta kasnije Inter je imao kazneni udarac. Bila je to prilika možda i zaključiti susret. Martinez je pucao, ali je Skorupski sjajno reagirao.</p><p>Bologna je s igračem manje uspjela izjednačila u 74. minuti golom Muse Juwara, a tri minute kasnije i Inter je ostao s igračem manje nakon što je 'pocrvenio' Alessandro Bastoni. Gosti su u 80. minuti došli do potpunog preokreta golom Muse Barowa. Marcelo Brozović je za Inter odigrao cijeli susret.</p><p>Fiorentina je na gostovanju pobijedila Parmu sa 2-1, a sva tri gola su pala iz jedanaesteraca. Za 'viole' oba gola je zabio Eric Pulgar (19, 31), a kod Parme Juraj Kucka (50). Milan Badelj nije nastupio za goste.</p><p>Verona, koju vodi Ivan Jurić, je izgubila na gostovanju kod Brescije 2-2, dok su Udinese i Genoa odigrali 2-2.</p><p>U subotu je Juventus u gradskom derbiju pobijedio 4-1 načinivši veliki korak prema osvajanju naslova prvaka. Posebice nakon što je Milan u Rimu porazio Lazio sa 3-0, pa torinska "Stara dama" sada ima sedam bodova više samo četiri kola prije kraja.</p><p>U pobjedi Milana sudjelovao je hrvatski reprezentativni napadač Ante Rebić koji je postigao treći pogodak svoje momčadi u 59. minuti. Bio je to deveti pogodak Rebića u Serie A ove sezone.</p><p>Juventus vodi sa 75 bodova, Lazio ima 68, Inter 64, a Atalanta ima 63 boda.</p>