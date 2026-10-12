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Pašalić ostao na klupi Atalante

Piše HINA,
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Pašalić ostao na klupi Atalante
Odlazak Hrvatske nogometne reprezentacije u Ameriku na Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Toma Bašić igrao je do 83. minute za Veneziju kod koje Bartol Franjić i Marin Šverko nisu konkurirali za nastup

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Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić ostao je na klupi Atalante u 3-1 domaćoj pobjedi protiv Venezije u susretu 6. kola talijanskog nogometnog prvenstva.

Sva četiri gola postignuta su u prvom poluvremenu, Atalanta je povela 3-0 preko Kessiea (4'), i Krstovića (6', 30'), a na konačnih 3-1 smanjio je Hainaut (37').

Toma Bašić igrao je do 83. minute za Veneziju kod koje Bartol Franjić i Marin Šverko nisu konkurirali za nastup. Atalanta je 10. s devet bodova, dok je Venezia na dnu bez bodova.

Vode Inter i Lazio sa po 16 bodova.

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