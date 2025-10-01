Obavijesti

GOL ZA POVIJEST

Pašalić postao najbolji strijelac Atalante u povijesti Lige prvaka

Piše HINA,
Pašalić postao najbolji strijelac Atalante u povijesti Lige prvaka
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Prekrasan je bio njegov gol u završnici. Prvenstveno za njega i naše navijače. Zaslužili smo to, a on je još jednom pokazao nesalomljivi splitski karakter, izjavio je nakon utakmice s Bruggeom trener Atalante Ivan Jurić

Hrvatski nogometni reprezentativac Mario Pašalić u 87. minuti je postigao pogodak kojim je Atalanta u 2. kolu Lige prvaka pobijedila Club Brugge 2-1, a ujedno je time postao klupski rekorder.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Bio je to osmi pogodak 30-godišnjeg Pašalića u Ligi prvaka, u dresu Atalante, čime se izdvojio na vrhu klupske ljestvice strijelaca u elitnom natjecanju. Iza njega su sa sedam pogodaka ostali Kolumbijac Duvan Zapata i Slovenac Josip Iličić.

SPASIO ATALANTU IZ PONORA VIDEO Briljantni Pašalić pobrao hvale uglednih medija. Trener Jurić: Ma on je iz Splita, kao ja
VIDEO Briljantni Pašalić pobrao hvale uglednih medija. Trener Jurić: Ma on je iz Splita, kao ja

U svakom pogledu je Pašalić bio junak pobjede Atalante koja je na svom stadionu gubila od belgijske momčadi sve do 74. minute. Tada je Pašalić prvo iznudio jedanaesterac, kojeg je Samardžić pretvorio u 1-1, dok je u 87. minuti glavom iz blizine pogodio za konačno slavlje.

Velika većina talijanskih tiskovina proglasila je Pašalića igračem utakmice, a zadovoljstvo njegovom igrom nije krio niti Ivan Jurić, hrvatski strateg koji je ovog ljeta preuzeo klub iz Bergama.

PAŠA VUČE ATALANTU VIDEO Pašalić heroj Atalante! Pogledajte kako je zabio za slavlje Jurićevih u Ligi prvaka
VIDEO Pašalić heroj Atalante! Pogledajte kako je zabio za slavlje Jurićevih u Ligi prvaka

- Prekrasan je bio njegov pogodak u završnici susreta. Prvenstveno za njega i naše navijače. Zaslužili smo to, a on je još jednom pokazao nesalomljivi splitski karakter - izjavio je Jurić.

Atalanti je ta pobjeda itekako dobrodošla nakon startnog 0-4 poraza u Ligi prvaka kod aktualnog pobjednika Paris St. Germaina.

