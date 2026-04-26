Pašalić se pohvalio uspjehom: 'Malo je riječi, toliko činjenica!'

Veznjakl talijanske Atalante Mario Pašalić (31) nije trebao puno riječi da poruči svima koliko vrijedi za klub iz Bergama, pustio je brojke da govore umjesto njega. Na svom Instagram profilu objavio je statistiku koja zaista oduševljava. Hrvatski veznjak nalazi se u top tri igrača po nastupima i golovima u povijesti Atalante, a po asistencijama zauzima još impresivnije drugo mjesto.

Uz fotografiju je napisao samo 'Malo je riječi. Toliko činjenica!'.

I teško je dodati išta više. Hrvat, koji je u Bergamo stigao prvo na posudbu 2018., a zatim i trajno 2020. godine, danas je jedan od stupova kluba koji je u posljednjih nekoliko godina postao prava europska sila.