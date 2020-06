Pašalić: 'Testiramo se svaka tri dana, napokon igramo i ljudima se pomalo vraća osmjeh na lica'

Unatoč tromjesečnoj pauzi zbog pandemije korone i globalnoj krizi koja je zahvatila cijeli nogometni svijet, Atalanta je odlučila otkupiti ugovor našega Marija Pašalića od Chelsea...

<p>Napokon! Atalanta je i službeno otkupila ugovor Marija Pašalića od Chelsea prema unaprijed dogovorenim uvjetima i nakon šest godina i šest posudbi u Hajduk, Elche, Milano, Monaco, Spartak i Atalantu, mladi veznjak konačno će se skrasiti i odigrati par sezona u istom klubu. Sada kada je sve gotovo, Mario je odlučio otkriti sve što se događalo, kao i zbog čega smo svi skupa cijelo ovo vrijeme bili u većoj neizvjesnosti i iščekivanju od njega samoga.</p><p>- Možda zbog toga što sam ja znao što se događa. Sve je bilo odavno dogovoreno, znalo se da će me Atalanta sigurno otkupiti, ali radi korone se sve skupa malo odužilo. Ja sam bio miran, znao sam da će se otkup realizirati, a rok je bio do 30. lipnja, i nisam ni u jednom trenutku pomislio da bi cijela priča mogla propasti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mario Pašalić daje izjave nakon utakmice</strong></p><p><strong>Jeste li sretni ovim raspletom?</strong></p><p>- Naravno da jesam, napokon imam klub, znam čiji sam igrač, znam da se više neću na kraju sezone seliti i razmišljati gdje ću završiti na posudbi.</p><p><strong>Je li vam žao što niste dobili priliku odigrati službenu utakmicu za Chelsea?</strong></p><p>- Dobio sam priliku igrati na pripremnoj turneji u Kini i Singapuru i sigurno da bih volio da sam dobio priliku i za službeni nastup, ali nemam razloga žaliti za bilo čime. Tako je kako je. Sada sam napokon u klubu u kome sam zadovoljan. Osjećam se voljenim, svi me cijene, igram u sjajnoj momčadi koju vodi sjajni trener, igramo pred sjajnim navijačima, u gradu i klubu u kojima vlada obiteljska atmosfera. Napokon sam pronašao sredinu koja mi po svemu odgovara i jako sam sretan.</p><p><strong>Mnogi su nakon Milana i Monaca vaše posudbe u Spartak i Atalantu gledali kao korak unatrag. Kako danas gledate na dolazak u Atalantu?</strong></p><p>- Na početku mi je bilo drago zbog toga što sam se vratio u Italiju i što sam blizu kući. poznavao sam jezik i mentalitet, a vidio sam i dobru priliku za napredak. Sada se vidi koliko je to bila dobra odluka. Početak je bio malo teži, ali odmah u startu sam vidio da se radi o jako dobroj momčadi i treneru, i malo po malo sam dobivao sve bolji status. Dobro su me primili, počeo sam dobro igrati, asistirati, zabijati važne golove, i s tim mi je raslo i samopouzdanje. Ova sezona je isto tako počela odlično, imao sam bolju i veću minutažu nego prošle sezone, osjećao sam da postepeno rastem i igram sve bolje. Bergamo je posebna sredina, grad je mali, ima super ambijent, atmosferu...</p><p><strong>Pandemija korone poharala je cijeli svijet, a upravo je Bergamo bio jedan od najpogođenijih gradova. Gdje ste boravili sve ovo vrijeme?</strong></p><p>- Većina nas igrača ostala je u karanteni, bili smo zatvoreni u izolaciji u klupskom trening centru koji je 20-ak minuta vožnje van grada. Pratili smo što se događa, gledali fotografije i snimke iz grada, bolnica... Pored kampa je jedna od bolnica u kojoj su bili smješteni oboljeli, i u jeku pandemije svako malo bi čuli sirene bolničkih kola. Jezivo je to iskustvo, pogotovo kad nakon svega vidiš vojne kamione kako odvoze lijesove. Bogu hvala, malo po malo se sve skupa vraća u normalu, iako još uvijek svi hodaju s maskama na licu i s velikom dozom opreza...</p><p><strong>U talijanskim medijima objavljeno je pismo navijača Atalante koji traže da se ne igra do kraja sezone iz pijeteta prema žrtvama, no ipak se sezona nastavila?</strong></p><p>- Čuo sam za pismo navijača, ali ne znam detalje. Obzirom da svi znamo koliko je nogomet popularan, koliko ga ljudi prate i vole, smatram da je dobro da barem tako ljudima vratimo malo optimizma i osmjeha na lice, da bude malo više pozitivnih vijesti. Ljudima je teško, prema nekim analizama nalaza oko 50% ljudi u Bergamu je bilo u kontaktu s virusom ili su ga preboljeli... </p><p><strong>Kako ste podnosili razdvojenost od obitelji?</strong></p><p>- S jedne strane mi je bilo teško biti odvojen od supruge i obitelji, ne vidjeti ih jako dugo, ali s druge strane mi je bilo lakše kad znam da su oni na sigurnom, kod nas u Hrvatskoj je situacija ipak bila puno bolja.</p><p><strong>Je li vas zabrinula vijest da je 15-ak igrača Valencije, s kojom ste igrali praktično zadnju utakmicu, zaraženo?</strong></p><p>- Sigurno da nije bilo ugodno, da smo se odmah svi pitali ima li i među nama zaraženih. Na sreću, samo je rezervni golman bio pozitivan, svi ostali smo bili negativni na testovima koji su odmah napravljeni. Inače, u zadnjih mjesec dana se testiramo svaka tri dana, za svaki slučaj...</p><p><strong>Kako ste kratili vrijeme?</strong></p><p>- Nismo smjeli imati zajedničke organizirane treninge, ali mogli smo izaći na teren, prošetati, protrčati... Bilo nas je desetak, svatko je imao svoju sobu, s nama su bili fizioterapeuti, liječnik, kuhar..., sve je bilo organizirano i ništa nam nije nedostajalo. Vrijeme smo kratili na laptopima, gledali filmove i serije, igrali karte, družili se...</p><p><strong>Hoće li klub imati financijskih problema zbog svega što se događa?</strong></p><p>- Za sada nemamo vijesti tog tipa. Klub je dosta dobro zarađivao u Ligi prvaka ove sezone i za sada nije bilo problema u isplatama, sve je redovito, niti je bilo tko spominjao da bi moglo biti problema.</p><p><strong>Tih 15 milijuna eura koliko su platili za vas sugerira kako klub ima novca, ali isto tako i da očekuju kako će na vama zaraditi u nekoj budućoj prodaji?</strong></p><p>- Atalanta je klub koja je i ove sezone prodavala igrače za 25 - 30 milijuna eura i sigurno da ulaganjem u moj ugovor očekuju povrat. U zadnje tri do četiri godine Atalanta je postala top talijanski i stabilan europski klub, može i ona slagati momčad i postati kandidat za borbu za vrh talijanskog nogometa. Zašto ne?</p><p><strong>Što očekujete u nastavku sezone?</strong></p><p>- Čeka nas gust raspored, igrat će se svako tri – četiri dana. Bit će naporno, ali nakon tri mjeseca pauze i suhih treninga svi smo jedva čekali nastavak prvenstva. Dobro smo startali u ovoj zaostaloj utakmici, dobili smo Sassuolo 4:1 i sada nas čeka 12 utakmica u kojima želimo izboriti Ligu prvaka i sljedeće sezone. U kolovozu nas čeka i završnica Lige prvaka...</p><p><strong>Kakve su prognoze i očekivanja od završnice Lige prvaka?</strong></p><p>- Teško je išta prognozirati nakon ovolike pauze, a do nastavka natjecanja ima još dva mjeseca. Tko zna u kakvoj će formi biti klubovi. Nekima će liga odavno završiti, neki će biti u punom pogonu, neki tek završiti pripreme... Pogotovo što se igra jedna utakmica na neutralnom terenu. Znam da zvuči kao floskula, ali doista je sve moguće, svi će imati priliku i nikoga ne bih smatrao favoritom.</p><p><strong>Otkazivanje Eura nekim mladim igračima je dalo dodatnu mogućnost da sazriju i nametnu se izborniku Daliću. Vi ste bili standardni i u sjajnoj formi, je li vam odgoda Eura pomogla ili odmogla?</strong></p><p>- Osobno, dobit ću još godinu dana više iskustva i fond od 40 - 50 utakmica, što u ligi, što u, nadam se, Ligi prvaka. I meni će to odgovarati. Što se tiče reprezentacije, smatram da se neće puno toga promijeniti. Najviše se u tim nekim analizama i kalkulacijama spominju Lukine i Raketine godine, ali moje je mišljenje kako se radi o vrhunskim igračima i pravim profesionalcima koji paze na svoje tijelo te će oni sigurno biti u dobroj formi za Euro.</p><p><strong>Zadnje okupljanje je bilo u studenom, vjerojatno ste se svi zaželjeli zajedničkog treninga i utakmica?</strong></p><p>- Da, trebali smo u Dohu u ožujku, već je sve bilo dogovoreno i onda je turnir otkazan zbog korone. Sada je malo zatišje, ali očekujem da bi se mogli na početku iduće sezone opet okupiti i odigrati pokoju utakmicu. Čeka nas stvarno žestok ritam, mi koji igramo završnicu Lige prvaka nećemo imati više od tjedan odmora, odmah nas čeka reprezentacija, pa početak nove sezone...</p><p><strong>Pratite li Hajduka i kako komentirate ovo novo posrtanje?</strong></p><p>- Gledam i patim kao i svi, teško mi je, ali 'ajmo reći da smo navikli svi mi kojima je Hajduk u srcu i da nas više ništa ne iznenađuje. Tako je kako je, uvijek očekujemo i nadamo se boljim danima.</p>