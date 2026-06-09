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PONOVNO U 'BILOM'?

Pašalićev menadžer zapalio maštu Hajdukovih navijača: 'On se želi vratiti na Poljud...'

Piše Domagoj Vugrinović,
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Pašalićev menadžer zapalio maštu Hajdukovih navijača: 'On se želi vratiti na Poljud...'
Leipzig: Susret Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pašalić je dao dobar doprinos ovoj sezoni Atalante, uzimajući u obzir da u drugom dijelu sezone nije uvijek bio standardni prvotimac. Sada je vrlo motiviran za Svjetsko prvenstvo, kazao je Naletilić

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Mario Pašalić ponovno je tema među navijačima Hajduka. Povratak hrvatskog reprezentativca na Poljud već se dugo spominje kao njegova velika želja, a sada je tu mogućnost ponovno aktualizirao njegov menadžer Marko Naletilić u razgovoru za TuttoMercatoWeb. Naletilić je govorio o sezoni svojih klijenata u Italiji, među njima i Pašalića, koji iza sebe ima još jednu kvalitetnu godinu u dresu Atalante. Hrvatski veznjak ove je sezone u 46 nastupa postigao deset golova i sedam asistencija te još jednom pokazao koliko je važan za klub iz Bergama.

Pašalić je nedavno produljio ugovor s Atalantom do lipnja 2028. godine, ali njegov dugoročni plan i dalje uključuje Hajduk.

- On bi svoju inozemnu karijeru želio završiti u Bergamu, a zatim se vratiti u Hajduk. Vidjet ćemo što budućnost donosi. U nogometu se ne može baš sve isplanirati, nikad se ne zna - rekao je Naletilić.

Slovenija, Zavrc: Prijateljska nogometna utakmica, NK Zavrc - HNK Hajduk
Slovenija, Zavrc: Prijateljska nogometna utakmica, NK Zavrc - HNK Hajduk | Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Ako Pašalić ostane u Atalanti do kraja ugovora, na Poljud bi se mogao vratiti za dvije godine, kao 33-godišnjak. No s obzirom na iskustvo, kvalitetu i kontinuitet koji godinama pokazuje u Serie A, nema dvojbe da bi i tada predstavljao veliko pojačanje za Hajduk.

Pašalić je karijeru počeo upravo u Hajduku, za koji je odigrao 39 utakmica. Kao 19-godišnjaka doveo ga je Chelsea za 2,5 milijuna eura, a nakon toga je igrao na posudbama u Elcheu, Monacu i moskovskom Spartaku. Od 2018. godine član je Atalante, u kojoj je stekao status pouzdanog i trofejnog igrača. Naletilić se osvrnuo i na Atalantinu sezonu, kojom nije potpuno zadovoljan. Talijanski klub završio je sedmi u Serie A, a hrvatski agent smatra da je momčad iz Bergama morala izboriti barem Europsku ligu.

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- S obzirom na kvalitetu momčadi, mislim da su trebali izboriti barem plasman u Europsku ligu. No zbog vrlo lošeg početka sezone izgubljeno je previše bodova da bi se taj zaostatak mogao nadoknaditi. Realno gledajući, Atalanta je momčad za treće ili četvrto mjesto u Serie A. Pašalić je dao dobar doprinos, uzimajući u obzir da u drugom dijelu sezone nije uvijek bio standardni prvotimac. Sada je vrlo motiviran za Svjetsko prvenstvo - rekao je Naletilić.

Govorio je i o Sandru Kulenoviću, koji će u novu sezonu ući kao igrač Torina nakon transfera iz Dinama. Naletilić smatra da hrvatski napadač ima dodatni motiv nakon prve sezone u Italiji.

- Kulenović je igrač Torina. Kod Baronija je imao mnogo minuta i dobro je krenuo. Kod D‘Averse znatno manje te nije postigao onoliko pogodaka koliko bi napadač njegove razine trebao i želio. Zato ima još veću motivaciju i ambiciju da odigra dobru sljedeću sezonu. Vrlo je sretan i ponosan što je igrač Torina - poručio je.

Serie A - Napoli v Torino
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Naletilić je, iako ih ne zastupa, komentirao i Petra Sučića te Martina Baturinu, od kojih očekuje daljnji napredak u talijanskom nogometu, a nekoliko riječi posvetio je i Luki Modriću. Poručio je da bi za Serie A bilo lijepo kada bi Modrić ostao još jednu sezonu u Milanu, ali i naglasio da odluku o budućnosti može donijeti samo hrvatski kapetan.

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