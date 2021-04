U prvoj polufinalnoj utakmici Europa lige, Manchester United deklasirao je Romu na Old Traffordu sa 6-2.

Roma je u prvom dijelu susreta vodila, ali momčad Ole Gunnara Solskjaera u nastavku utakmice zabila je pet golova.

Unatoč uvjerljivoj pobjedi, trener 'crvenih vragova' ne misli da je njegova momčad blizu finala.

- Napravili smo dobar posao, bili smo vrlo dobri u drugom dijelu, ali ne mislim da je ovo gotovo. Svjesni smo Romine kvalitete. Roma je postigla dva gola iz dvije prilike u koje smo ih mi gurnuli, nije ih stvarala kao u susretu protiv Ajaxa. Te naše pogreške bile su na razini pogrešaka juniora ili školaraca i to se na ovoj razini ne smije događati. Dobra je stvar što nismo izgubili glavu već smo se pribrali - izjavio je Solskjaer nakon pobjede.

Edinson Cavani (34) bio je jedan od istaknutijih igrača pobjedničke momčadi uz Brunu Fernandesa, zabivši dva gola i upisavši dvije asistencije. Ono što trenera Uniteda brine je Cavanijev odlazak na kraju sezone.

- On zna kako ja razmišljam, zna da bih volio da ostane. Nije samo strijelac, on za nas radi puno više, središnja je figura koja uključuje druge u igru. Oduševljen sam njime i dajem sve od sebe da ga imamo i sljedeće godine. Govorim mu da je Old Trafford potpuno drugačiji s navijačima, a Manchester sjajno mjesto za život. Rezultati koje postižemo mi u tome pomažu - kazao je Solskjaer za Urugvajca koji je u posljednjih pet utakmica za Manchester United zabio pet golova, a ukupno 12 ove sezone.

Francuski nogometaš Paul Pogba zadovoljan je s utakmicom, ali svjestan je pogrešaka iz prvog dijela utakmice.

- Rezultat je ohrabrujuć, ali ništa još nije gotovo. Moramo ostati koncentrirani i u uzvratu. U prvom smo poluvremenu napravili samo dvije pogreške i primili smo dva gola. Kada su nam zabili drugi počeli smo se gubiti na sve strane, ali, u poluvremenu smo skupili glave i rekli 'ajmo sada početi igrati jednostavno'. Svi smo se maksimalno motivirali i čvrsto odlučili zabiti koliko god možemo golova - rekao je Pogba.

S druge strane, trener Rome Paulo Fonseca komentirao je raspad momčadi u drugom dijelu susreta.

- Težak poraz. Igrali smo dobro u prvom dijelu, ali u drugom nismo postojali. Teško je objasniti gdje je pošlo po zlu. Teško je igrati protiv momčadi kao što je Manchester United, pogotovo ako uzmemo u obzir da u drugom dijelu nismo imali više izmjena. Dobro je da smo uspjeli doći do ove faze natjecanja i da smo odigrali dobro prvo poluvrijeme, ali sve što smo napravili u drugom dijelu bilo je krivo.